La scaletta del concerto di Vinicio Capossela a Calitri

Prosegue il tour italiano di Vinicio Capossela , che sta toccando numerose località, molte delle quali lontane dalle mete più affollate del turismo estivo. Probabilmente una scelta ben ponderata da parte del cantautore, lontano dal concetto di mainstream e di “fenomeni di massa”, che ha deciso di optare per località più discrete in cui trovare un pubblico realmente interessato ad ascoltare la sua musica. Vinicio Capossela è attivo sulla scena musicale da oltre trent’anni e nonostante le tante possibilità avute e le numerose sirene, non ha mai tradito quella che è la sua identità e la sua base musicale, continuando a essere uno degli esponenti di maggior spicco della musica d’autore italiana, tanto da essere uno degli artisti ad aver ricevuto il maggior numero di riconoscimenti da parte del Club Tenco. Oggi, giovedì 25 e sabato 27 agosto, Vinicio Capossela sarà protagonista sul palco dello Sponz Fest di Calitri, festival che lui stesso ha ideato nel paese natale di suo padre, nell’alta Irpinia.

Vinicio Capossela in concerto a Calitri, la scaletta

Sono numerose le canzoni di Vinicio Capossela che hanno raggiunto il successo nelle classifiche nazionali e, talvolta, internazionali. Il cantautore ha un ampio repertorio dal quale pescare le canzoni per la strutturazione della scaletta dei suoi concerti e, infatti, si nota una grande attenzione nella cura dei brani che sono stati scelti per i concerti del tour 2022. Vinicio Capossela è un cantautore raffinato, le cui melodie sono talmente anacronistiche da renderle cool, nonostante non sia questo l’obiettivo che Capossela vuole perseguire con la sua produzione. Calitri è uno dei luoghi del cuore per Vinicio Capossela, nato in Germania da genitori immigrati. Nel paese natale di suo padre ha voluto realizzare un festival culturale, più che musicale, in cui le note diventano l’accompagnamento ideale per serate all’insegna del dialogo e della conoscenza. Il concerto di Vinicio Capossela a Calitri sarà probabilmente diverso rispetto agli altri, considerando anche che ha chiamato a sé numerosi altri artisti che lo accompagneranno in questa serata, ormai tradizionale per il paese irpino. Rifacendosi alla scaletta dei precedenti concerti di Vinicio Capossela, l’ordine di uscita delle canzoni dovrebbe essere: