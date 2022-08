Il nuovo album dei Muse uscirà in formato NFT

Rivoluzione Muse nel mondo della musica: l’album Will of The People venduto in formato NFT. Solo 1000 copie disponibili nel mondo Condividi

Il nuovo album dei Muse non segnerà solamente il graditissimo ritorno di una delle band più amate di sempre ma sarà anche il primo esperimento di un album in formato NFT. Il gruppo britannico è stato in silenzio per 4 lunghi anni, un tempo troppo lungo per i loro fan, che finalmente tra qualche settimana potranno ascoltare i nuovi lavori dei loro beniamini contenuti nell'album Will of The People, che non solo conterrà canzoni inedite ma rivoluzionerà il mondo della musica grazie alla tecnologia NFT. L'uscita del disco è prevista in tutto il mondo il prossimo 26 agosto e non solo, perché le copie vendute con questa tecnologia verranno aggregate ai dati degli ascolti in streaming e le vendite dell'album fisico, anche se per il momento solo per quanto concerne le classifiche Regno Unito e Australia.

In cosa consiste l’album musicale NFT dei Muse? approfondimento Muse, per Will of the People aperture straordinarie di negozi italiani Will of The People dei Muse in formato NFT sarà venduto in tiratura limitata: saranno disponibili solamente 1000 copie in tutto il mondo che verranno distribuite attraverso il canale Serenade, una innovativa piattaforma eco-friendly fondata da Max Shand. La mente dietro questo progetto ha spiegato al Guardian come funzionerà l'album NFT dei Muse. Nello specifico, viene definita come un’opera d’arte digitale a tutti gli effetti, un prodotto unico e non replicabile che accresce il valore del prodotto. Ogni disco NFT dei Muse sarà dotato di un codice univoco, che varrà come riconoscimento universale dell’opera. Will of The People verrà venduto sulla piattaforma Serenade al costo di 20 sterline, prezzo in linea con il costo comune di un album musicale. In questo caso specifico, è possibile concludere l’acquisto utilizzando una normalissima carta di credito, benché normalmente si utilizzino i crypto wallet per gli acquisti NFT. “Quello che un fan desidera è qualcosa di semplice e comprensibile, ma che dia un senso di vicinanza all'artista, una riconoscibilità rispetto agli altri fan”, ha spiegato Max Shand al Guardian.

Cosa sono gli Nft GUARDA ANCHE Tutti i video su musica e concerti Nft è l’acronimo di Non-fungible token, ossia si tratta di protocolli informatici ognuno dei quali rappresenta un indicatore univoco di un asse digitale. Si tratta di una delle due tipologie di token, l’altra è quella dei fungibili, che viaggia su tecnologia blockchain. Per capire meglio cosa sia un NFT, si può fare l’esempio del Bitcoin: questo è un fungibile token, perché di base, così come accade con la moneta reale, un Bitcoin vale un altro, così come una banconota da 50 euro ne vale un’altra. Gli NFT, invece, sono pezzi unici e insostituibili, pertanto uno non vale l’altro e non possono essere replicati in alcun modo. Per questo motivo ogni album dei Muse avrà un codice identificativo e ha un senso la vendita di un numero limitato di copie.