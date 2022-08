La scaletta del concerto di Jovanotti a Vasto Marina

Jovanotti a Vasto Marina: la possibile scaletta

Come abbiamo visto nelle precedenti esibizioni, Jovanotti non fornisce una precisa scaletta perché è solito cambiare l’ordine delle sue canzoni. Quel che possiamo dire è che canterà comunque quelli che sono i suoi storici successi, ma anche gli ultimi singoli come I love you baby che sta spopolando in tutte le radio, per uno show dalla durata complessiva di oltre due ore. Pertanto, andiamo a elencare quelle che dovrebbero essere i brani che Jovanotti canterà nel concerto di Vasto Marina (ordine casuale):

Una tribù che balla I love you baby Sensibile all’estate Viva la libertà L’estate addosso Sabato Il sole sorge di sera Musica Il boom Nuova era Safari Ragazza magica Baciami ancora Sapore di sale Le tasche piene di sassi Tensione evolutiva Penso positivo Un raggio di sole Megamix Non m’annoio L’ombelico del mondo (Tanto)³ Gli immortali Estate Il più grande spettacolo dopo il big bang Ti porto via con me Ragazzo fortunato A te

Inoltre, non sono da escludere possibili ospiti. Nei concerti precedenti, si sono esibiti Renato Zero, Gianni Morandi e Giuliano Sangiorgi, tutti colleghi che si sono presentati a sorpresa. Pertanto, anche questa sera, venerdì 19 agosto, Jovanotti potrebbe essere accompagnato da un noto cantante, il cui identikit resta un mistero.