La scaletta del concerto di Irama a Isola di Capo Rizzuto

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

Il successo del tour estivo di Irama è stato straordinario ed è andato ben oltre le aspettative, come dimostrano i numerosi concerti supplementari che sono stati aggiunti al calendario degli eventi. Il giovanissimo cantautore, infatti, ha richiamato ad ogni concerto migliaia di persone, facendo registrare il tutto esaurito in quasi tutti gli appuntamenti. L’aggiunta di nuove date si è resa necessaria per rispondere alle richieste dei fan che, per diversi motivi, non sono riusciti ad acquistare i biglietti della prima stesura. Tra le nuove date rientra anche quella di Isola di Capo Rizzuto, in Calabria, dove Irama è atteso giovedì 18 agosto. Questa sera, infatti, il cantautore si esibirà nella splendida cornice della cittadina calabrese, nell'ambito del Le Castella Music Fest, prestigioso appuntamento estivo della costa crotonese. La scaletta di Irama per il concerto di Isola di Capo Rizzuto è un viaggio nelle sonorità più potenti del giovane artista, che si è fatto notare partecipando al programma Amici di Maria De Filippi.