Bob Sinclar in concerto a Gallipoli, tutto quello che c'è da sapere

Il dj più richiesto delle serate estive, e non solo, stasera, giovedì 18 agosto, sarà nuovamente a Gallipoli per l’ultimo appuntamento dell’estate nella rinomata località turistica salentina. In questi ultimi scampoli d’estate, le discoteche pugliesi non mancano di regalare ai turisti e ai residenti serate d’alto profilo con alcuni dei più apprezzati artisti a livello internazionale. Per Bob Sinclar si tratta della seconda esperienza a Gallipoli quest’estate. Ai primi di agosto, il dj è già stato protagonista di una serata di grande successo in Salento, prima di girare l’Europa e non solo facendo ballare migliaia di persone al ritmo della sua musica. Bob Sinclar è dj resident a Ibiza ma non sono rare le volte in cui lascia la “isla” per suonare altrove come, per esempio, il Salento. D’altronde, questo fazzoletto di Puglia e, in particolare, Gallipoli, sono diventate negli anni una meta turistica internazionale che attira il turismo da tutta Europa, sia per la bellezza delle sue spiagge, sia per la qualità dell’intrattenimento serale, soprattutto orientato ai giovani, che propone.