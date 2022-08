La scaletta del concerto di Francesco Renga a Rocca Imperiale

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

Da diverse settimane, Francesco Renga è in tour con una serie di concerti e sta toccando tutte le principali località italiane, regalando emozioni e alti momenti di musica ai partecipanti. Il cantautore, ormai da molti anni salito nel gotha degli artisti pop del nostro Paese, ha un repertorio musicale molto ampio, nel quale sono presenti innumerevoli canzoni che hanno scalato tutte le classifiche attestandosi per lunghi periodi ai primi posti. Il prossimo appuntamento, l’ultimo, per Francesco Renga è nello splendido borgo di Rocca Imperiale, in Calabria, dopo lunghe settimane in giro per l’Italia. Tutti i concerti di Francesco Renga hanno registrato migliaia di persone, accorse per assistere allo spettacolo e molti concerti sono andati sold-out in poche ore, proprio per la grande capacità attrattiva che ha lo stesso cantautore, oltre che le sue canzoni. Il pubblico di Rocca Imperiale si prevede sia numeroso e la scaletta del concerto molto lunga, visto che il cantante può attingere a piene mani da una produzione strepitosa. L’appuntamento è per oggi, giovedì 17 agosto, sul lungomare della cittadina in provincia di Cosenza, nell’arena cittadina.