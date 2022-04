Francesco Renga, le date del tour estivo 2022

Il noto cantautore italiano ha pubblicato su Instagram un breve video in cui annuncia i prossimi appuntamenti live del suo tour estivo. Estate 2022 inizierà il prossimo 19 luglio con la data al Ferrara Summer Festival. Ecco tutti i concerti in programma Condividi

È con un breve video registrato in auto e subito caricato sui suoi profili social ufficiali che Francesco Renga ha annunciato ai fan le prime date del suo ricco tour estivo con un calendario in continuo aggiornamento. Il cantautore bresciano ha anche svelato di essere solo all’inizio delle incredibili sorprese che arriveranno a partire dai prossimi giorni. Ecco tutti i concerti al momento in programma per l’Estate 2022 tour di Francesco Renga e dove si terranno.

Francesco Renga annuncia sui social il tour estivo approfondimento Francesco Renga a Sanremo 2021 con la canzone Quando trovo te: il testo “È uscito il sole, perché finalmente posso darvi le prime novità e le prime date”. Nelle scorse ore, Francesco Renga si è mostrato in un breve video sui social in cui racconta ai fan dei prossimi concerti in arrivo, condividendo con loro il primo ricco elenco di date come ospite dei migliori festival estivi italiani. “Ci vediamo quest’estate. Non vedevo l’ora di potervelo comunicare” ha poi proseguito il cantautore di Angelo che ha anche rivelato di avere in serbo nuove sorprese che verranno comunicate davvero a breve. “Non sono finite le date, ma neanche le soprese! Ci vediamo prestissimo. Ciao ragazzi”. L’Estate 2022 tour di Francesco Renga, segnerà il tanto atteso ritorno live del cantautore dopo i fortunati concerti della bella stagione passata e prima degli spettacoli attesi per il prossimo autunno nei migliori teatri italiani. Un’occasione unica per immergersi nella discografia di uno tra gli artisti più apprezzati del panorama musicale italiano, tra brani di repertorio e le novità dei più nuovi singoli. Una ricca serie di concerti che sarà anche una bellissima commistione di generi tra pop, melodia, rock, tensione espressiva e intramezzi orchestrali che da sempre caratterizzano la musica di Renga.

FOTOGALLERY ©Kika Press Continua gallery %s Foto rimanenti Approfondimenti Cantanti di Sanremo 2021: Francesco Renga con “Quando trovo te” Tra i 26 artisti che si esibiranno sul palco dell’Ariston in questo Sanremo senza pubblico torna per la nona volta Francesco Renga. “Cantare senza pubblico è limitante, non sono abituato, ma non vedo l'ora” ha detto il cantautore friulano. Che, questa volta, intonerà il brano “Quando trovo te” “Quando trovo te” parla di “oblio salvifico”. “Ci sono ricordi che custodiamo nell’anima per proteggerli dal casino della vita delle nostre esistenze. Bisogna ritrovare le piccole cose di ogni giorno che a me salvano la vita, come lo sguardo dei miei figli, il ricordo di un abbraccio” ha spiegato. - ©KikaPress La prima volta a Sanremo è con i Timoria: la loro “L'uomo che ride” vince il Premio della Critica (istituito per l’occasione) nella categoria Giovani. - ©Getty Torna all’Ariston nel 2002 da solista, prendendo parte tra i Big con “Tracce di te”. Nel 2005 il Festival lo vince con la sua “Angelo”, tra le canzoni più celebri e più amate della sua carriera. - ©Getty

Estate 2022, tutte le date del tour di Francesco Renga approfondimento I concerti più attesi del 2022 Sono ben 7 gli appuntamenti finora confermati per l’Estate 2022 tour di Francesco Renga, in partenza il prossimo 19 luglio dal celebre Ferrara Summer Festival. Ecco il calendario che, come anticipato dallo stesso cantante sui social, sarà da seguire attentamente perché in continuio aggiornamento: Martedì 19 luglio 2022 – Ferrara, Ferrara Summer Festival

Sabato 23 luglio 2022 – Noicattaro (BA), Piazza Dossetti

Domenica 24 luglio 2022 – Vico del Gargano (FG), Piazza Monte Tabor

Giovedì 28 luglio 2022 – Orbetello (Grosseto) – Festival Le Croociere

Venerdì 29 luglio 2022 – Mirano (VE), Summer Festival

Martedì 16 agosto 2022 – Savelli (KR), Campo Sportivo

Mercoledì 17 agosto 2022 – Rocca Imperiale (CS), Area Eventi Lungomare Come annunciato da Francesco Renga e dagli organizzatori degli spettacoli di Friends & Partners, i biglietti per partecipare al tour estivo dell’artista italiano sono già disponibili dalle ore 18.00 di ieri, giovedì 28 aprile, sui circuiti di vendita online e fisica autorizzati sul territorio come TicketOne e TicketMaster.

