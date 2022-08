La scaletta del concerto di Caparezza a Monte Urano

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

Anche Caparezza ha ripreso a esibirsi live sui palchi italiani dopo lo stop di due anni imposto dall’epidemia di coronavirus. L’artista pugliese è impegnato nell’Exuvia tour, che da diverse settimane lo sta portando a toccare numerose città in tutto il Paese. Caparezza è impegnato nell’attività di promozione del suo nuovo lavoro discografico e al ritorno sulle scene ha ritrovato un pubblico entusiasta ed euforico, pronto a riprendere il discorso da dove era stato interrotto ormai molti anni fa. Il riscontro positivo del suo lavoro è certificato dal debutto alla prima posizione della classifica Fimi lo scorso 7 maggio. Ma anche a livello internazionale la musica di Caparezza sembra essere molto apprezzata, come dimostra la 32esima piazza della classifica svizzera. Un successo che non sorprende, quello di Caparezza, considerando la storia musicale del cantautore, capace di agitare le folle e di farle cantare consecutivamente per molte ore con una scaletta dinamica e travolgente. Infatti, c’è grande attesa per il Concerto di Monte Urano, in provincia di Fermo, che si terrà questa sera, 10 agosto, come dimostrano i posti sold out da giorni.