La scaletta del concerto di Marracash a Gallipoli

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

Marracash continua a macinare successi nel corso del suo tour che si appresta alla conclusione, almeno per quanto riguarda le date estive. Il rapper è stato molto apprezzato in ogni sua uscita e lo dimostra anche il fatto che molti dei concerti sono andati rapidamente sold out. Martedì 9 agosto, Marracash è atteso sul palco del Sottosopra fest di Gallipoli per un evento attesissimo in città. Anche lui, come molti suoi colleghi, ha saputo cogliere al meglio l’occasione del tour estivo per tornare agli spettacoli dal vivo dopo due anni di stop a causa della pandemia di coronavirus che ha bloccato gli eventi. È stato un tour piuttosto lungo quello di Marracash, che si concluderà il prossimo 15 agosto a Olbia, dove salirà sul palco del Red Valley Festival. La scaletta scelta da Marracash per il suo tour è stata studiata nel dettaglio dal rapper, che ha voluto offrire ai suoi fan una retrospettiva completa della sua arte musicale.