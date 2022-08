La scaletta del concerto di Blanco a Cattolica

Il tour estivo “Blue Celeste” di Blanco procede con successo. Il giovanissimo cantautore, che ha iniziato a fare musica appena tre anni fa, ha una fanbase molto nutrita, composta principalmente dai suoi coetanei e ogni suo concerto riesce a fare il sold out in pochi giorni. È grande l’attenzione nei confronti di uno dei più promettenti artisti della scena italiana, che con il brano Brividi è riuscito a vincere il festival di Sanremo in coppia con Mahmood alla sua prima partecipazione. Un risultato straordinario per un ragazzo di appena vent’anni, che ha scoperto la sua passione per la musica poco prima della pandemia e in pochissimi anni è riuscito a scalare le vette delle classifiche e a farsi amare da un vastissimo pubblico. Il 6 agosto Blanco sarà sul palco dell’arena della Regina di Cattolica con una scaletta ormai consolidata dalle altre numerose tappe del suo tour.

Blanco a Cattolica, la scaletta del concerto

Nonostante Blanco non abbia un repertorio così ampio come altri suoi colleghi, il cantautore è riuscito a organizzare una scaletta molto interessante, capace di far ballare migliaia di persone per oltre due ore di concerto. Nonostante non abbia molte frecce al suo arco, Blanco ha un bel mix di proposte nella sua scaletta. Uno dei punti forti delle proposte di Blanco, infatti, è proprio la varietà della sua offerta musicale: sebbene l’artista abbia un suo stile, ormai riconosciuto e riconoscibile, riesce a spaziare tra le ballad e le melodie più incalzanti con estrema faciltà, elemento molto apprezzato dai suoi tantissimi fan che accorrono a ogni data del suo tour. Il concerto di Blanco a Cattolica avrà una scaletta molto simile alle altre occasioni in cui il cantante è salito sul palco nel corso del tour “Blue Celeste” ma non è escluso che, per particolari esigenze di show, Blanco non decida di apportare piccole modifiche. La scaletta ufficiale non è stata resa nota ma, in base ai concerti precedenti, dovrebbe essere molto simile a questa: