Ludovico Einaudi, soldout i 3 concerti a Tharros

Niente platea per i concerti di Ludovico Einaudi a Tharros, in Sardegna: le tre date sold out in pochi giorni per gli spettacoli sul mare

Tre date e altrettanti sold out per Ludovico Einaudi a Tharros, storica e antichissima città sarda sulla costa occidentale dell’isola. Il pianista è stato invitato a esibirsi il 3, 4 e 5 settembre nell’ambito del 24esimo festival Dromos all’interno del suggestivo, e unico nel suo genere, anfiteatro di Tharros , allestito davanti al mare all’interno di uno dei più straordinari parchi archeologici di epoca fenicio-romana del Mediterraneo. Per Ludovico Einaudi, queste saranno le uniche tappe sarde del suo tour, con il quale l’artista torinese è in promozione per l’ultimo album intitolato Underwater, edito lo scorso gennaio. Ludovico Einaudi non sarà solo sul palco del festival Dromos a Tharros, le sue melodie saranno accompagnate da Redi Hasa al violoncello, Federico Mecozzi al violino e Francesco Arcuri all’elettronica e alle percussioni.

Atmosfere ricercate nei concerti di Tharros

L’anfiteatro di Tharros è la location ideale per ospitare le sonorità di Ludovico Einaudi, uno dei compositori contemporanei maggiormente acclamati a livello mondiale. Le sue melodie sono le più ascoltate al mondo sulle piattaforme di streaming e, addirittura, ogni giorno uno stream su dieci nel Regno Unito è un suo brano. Numeri importanti che danno l’idea del valore musicale e culturale di Ludovico Einaudi. Per questi motivi non stupisce che i tre concerti del musicista siano andati tutti sold out in pochi giorni. La scenografia naturale di Tharros, una perla archeologica rara che esalta ulteriormente l’atmosfera di un concerto di Ludovico Einaudi, ha richiamato in Sardegna appassionati da tutte le parti d’Italia, impazienti di assistere a uno spettacolo affascinante che, proprio per tutti gli elementi appena descritti, ha pochi eguali nel panorama concertistico estivo del nostro Paese, e non solo. Ludovico Einaudi ha esplicitamente chiesto che il palco venisse allestito in un promontorio naturale, davanti al mare e senza platea. Gli spettatori sono invitati a sedersi sulla sabbia, circondati dalla natura mediterranea che in questa parte di Sardegna offre il meglio di sé.