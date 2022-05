Ludovico Einaudi, tutte le date dei concerti del tour estivo in Italia

Il tour internazionale di Ludovico Einaudi, partito dall’Italia in febbraio, ritorna in Italia questa estate dopo i sold out in tutta Europa, aver suonato negli Stati Uniti, Messico e Canada. E proprio qui da noi, lo “spazio libero e senza confini”, il “tempo senza tempo” di Underwater, il suo nuovo album di inediti, trova la sua più esatta dimensione nei luoghi prescelti dal compositore, nel tempo sospeso tra natura e storia umana. Una serie di concerti immersi nello scenario emozionante di oasi e riserve naturali, parchi rupestri e siti archeologici, altipiani incontaminati e anfiteatri monumentali. Un invito a fondere l’esperienza musicale con il paesaggio naturale, sotto i cieli stellati di teatri meravigliosi fatti di pietra e di alberi. Con Ludovico Einaudi al pianoforte suoneranno Redi Hasa al violoncello, Federico Mecozzi al violino e Francesco Arcuri, elettronica e percussioni.



Qui il calendario completo del summer tour

27 luglio - Pratovecchio (AR), Castello di Romena / Naturalmente Pianoforte



28 luglio - Vagli di sotto (LU), Oasi di Campocatino

30 luglio – Asciano (SI), Sito Transitorio

31 luglio – Carsulae (TR), Area Archeologica di Carsulae

4 / 5 agosto - Cabras (OR), Tharros / Anfiteatro di Tharros

9 agosto - Siracusa, Teatro Greco

12 agosto - Fasano (BR), Parco Rupestre Lama D’Antico



Queste le altre date del tour

24 maggio TORINO, Auditorium Giovanni Agnelli SOLD OUT



25 maggio RAVENNA, Pala de André SOLD OUT

28 maggio BERLIN, Waldbuhneé

10 giugno GADALAJARA, Teatro Diana

11 giugno MEXICO CITY, Auditorio Nacional

14 giugno VANCOUVER, The Centre of Performing Arts

15 giugno SEATTLE, Paramount

17/18 giugno OAKLAND, Fox Theatre

19 giugno LOS ANGELES, Greek Theatre

22 giugno DALLAS, Winspeare Opera House

24 giugno CHICAGO, Symphony Hall

27 giugno WASHINGTON, Kennedy Centre

28 giugno NEW YORK, Beacon Theatre

29 giugno NEW YORK, Appel Room

30 giugno QUEBEC CITY, Grand Théâtre du Québec

3/4 luglio MONTREAL, Salle Wilfrid Pelletier

6 luglio TORONTO, Roy Thompson Hall



I biglietti per il summer tour di Ludovico Einaudi sono disponibili sui principali circuiti di prevendita.