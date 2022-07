La scaletta del concerto dei Pinguini Tattici Nucleari a Matera

Non si ferma la voglia dei Pinguini Tattici Nucleari di incontrare dal vivo il proprio pubblico, per cantare e ballare tutti insieme. Questa sera, domenica 31 luglio, la band di Giovani Wannabe suonerà a Matera in occasione del Sonic Park Matera alla Cava del Sole. Ecco la possibile scaletta di brani di serata

Prosegue il viaggio dei Pinguini Tattici Nucleari e del loro Dove Eravamo Rimasti Tour 2022 , nelle migliori località italiane e come ospiti dei più famosi festival estivi. Questa sera, domenica 31 luglio , la band di Ridere e Giovani Wannabe si prepara a far cantare e ballare tutto il pubblico di Matera , con un magico concerto per la rassegna Sonic Park Matera alla Cava del Sole . Appuntamento alle 21 in Arena con una scaletta che ripercorrerà tutti i migliori successi del gruppo capitanato da Riccardo Zanotti.

I Pinguini Tattici Nucleari in concerto a Matera, la possibile scaletta

È sulla scia degli spettacoli già andati in scena in tutta Italia per il Dove Eravamo Rimasti Tour, ma anche grazie a indiscrezioni sui social e stampa, che abbiamo potuto ricostruire la possibile scaletta del concerto che i Pinguini Tattici Nucleari - con Riccardo Zanotti, Nicola Buttafuoco, Lorenzo Pasini, Simone Pagani, Matteo Locati ed Elio Biffi – terranno questa sera, domenica 31 luglio, alla Cava del Sole di Matera. L’occasione è quella di uno show per la rassegna estiva Sonic Park Matera che, tra grandi spettacoli di musica e arte, trova come sempre la sua massima espressione in un luogo dalla bellezza difficilmente descrivibile. I Pinguini Tattici Nucleari si esibiranno infatti nel capoluogo lucano circondati dalla suggestività delle sue pietre che alle luci del tramonto regaleranno un’atmosfera senza pari. Tornando alla possibile setlist di brani che la band presenterà in serata, questa includerà sicuramente tutti i singoli di maggior successo del gruppo: dal recente Giovani Wannabe a Ridere, Ferma a Guardare, La Storia Infinita, ma anche Scooby-Doo, Ringo Starr e parecchi altri, fino a veri e propri pezzi di nicchia estratti dagli album in studio Il re è nudo (2014), Diamo un calcio all’aldilà (2015), Gioventù brucata (2017) e Fuori dall’hype (2019). La possibile scaletta del concerto dei Pinguini Tattici Nucleari a Matera, domenica 31 luglio:

Ridere Nonono Antartide Giovani Wannabe Bergamo Ringo Starr Cancelleria Freddie Scatole La storia infinita Bagatelle Verdura Sciare La banalità del mare Sashimi Scooby Doo Giulia Ferma a guardare (Ernia cover) Me Want Marò Back Irene Lake Washington Boulevard Tetris Pastello bianco

Come reso noto dalla stessa band sui social, insieme agli organizzatori di Sonic Park Matera, il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari, domenica 31 luglio alla Cava del Sole, è già sold-out. Pertanto sarà parecchio difficile per chi volesse partecipare, trovare nuovi ticket di ingresso disponibili.