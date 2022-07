La scaletta del concerto di Justin Bieber a Lucca

Riparte da Lucca il Justin World Tour: il cantante canadese ha preparato una scaletta esplosiva Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Justin Bieber sta meglio ed è tornato in tour. Una delle date è stata fissata anche nel nostro Paese durante il Lucca Summer Festival: si tratta di un ritorno nel nostro Paese per il cantante americano, per il quale c’è grande attesa. L’appuntamento è per il 31 luglio durante uno degli eventi più importanti dell'estate, che ha nella sua lineup molti nomi di grido, tra i quali anche quello Justin Bieber, che ha inserito la data di Lucca nel suo Justin World Tour, che è finalmente ripreso dopo una lunga sospensione a causa della malattia che ha costretto l’artista a fermarsi per curarsi. A Lucca sono attese migliaia di persone, pronte a scatenarsi sul palco sulle note pop di Justin Bieber, che ha preparato una scaletta piuttosto lunga per offrire oltre due ore di musica ininterrotta, che comprenderà sicuramente anche alcuni bis.

Justin Bieber e la scaletta per il concerto al Lucca Summer Festival approfondimento Tutto ciò che c'è da sapere sul concerto di Justin Bieber a Lucca Chi sperava di trovare tutte le canzoni principali di Justin Bieber non rimarrà deluso: nella sua scaletta, il cantante ha inserito i principali successi della sua carriera oltre alle nuove hit di ultima pubblicazione. Il canadese ci tiene a soddisfare tutti i suoi fan e a regalare un momento di buona musica dopo un prolungato periodo di assenza dovuto sia al Covid che alla malattia che lui stesso ha raccontato sui social, per giustificare l’interruzione del tour mondiale. La scaletta di Justin Bieber a Lucca include ben 24 brani e scorrendola si capisce quale sia l’intento del cantante: far ballare i fan ma anche concedere qualche momento di romanticismo con alcune delle sue ballate più famose. I biglietti del concerto di Lucca di Justin Bieber sono andati esauriti rapidamente e chi non ha fatto in tempo a acquistarli per tempo dovrà accontentarsi e cercare di ascoltare l’esibizione da lontano. Ecco la scaletta prevista al Lucca Summer Festival: Somebody

Hold On

Deserve You

Holy

Waun

What Do You Mean

Yummy

Changes

Love Yourself

Off My Face

Confident

All That Matters

Don’t Go

Sorry

Love You Different

As I Am

Ghost

Lonely

2 Much

Intentions

Boyfriend

Baby

Peaches

Anyone

Le altre date del Justin World Tour leggi anche Justin Bieber sta meglio, il tour riparte da Lucca il 31 luglio Il Lucca Summer Festival 2022 avrà l’onore di essere la prima tappa del tour mondiale di Justin Bieber dopo il suo ritorno. Un appuntamento immancabile per migliaia di giovanissimi e non che sono cresciuti con le canzoni del cantante canadese che, finalmente, messe alle spalle le problematiche di salute, ora è pronto per incendiare nuovamente i palchi di tutto il Pianeta. Dopo l’Italia, Bieber volerà in Danimarca, quindi in Svezia, in Norvegia e in Finlandia. Dopo i Paesi Baltici sarà la volta dell’Ungheria. Lascerà l’Europa per esibirsi a Dubai e poi a Tel-Aviv, da qui si sposterà in Asia e tornerà in Europa solo a gennaio. L’ultima data è il 16 febbraio a Londra.