In scena questa sera, sabato 30 luglio , alla catanese Villa Bellini , il primo di ben due concerti (entrambi “tutto esaurito”) che Blanco terrà nella nota cittadina siciliana, giusto prima della replica di domani, domenica 31 luglio, per un intero weekend al ritmo del Blu Celeste Tour . L’artista bresciano, classe 2003 e al secolo Riccardo Fabbriconi, non si discosterà di molto da quanto già andato in scena con i precedenti concerti in tutta Italia, invitando in primis tutti i presenti sotto palco a seguire un simpatico dress code che li vuole indossare abiti bianchi o neri. Da Belladonna (Adieu) a Notti in Bianco, passando per Ladro di Fiori e il recente successo di Nostalgia: per quanto riguarda la scaletta del concerto di Blanco a Catania sappiamo che racconterà il suo modo di essere e di fare musica ripercorrendo grandi classici di repertorio e gli inediti del suo album di debutto Blu Celeste, dal quale prende il nome l’intero tour. La possibile scaletta del concerto di Blanco a Catania, sabato 30 luglio:

Cosa è successo durante l’ultimo show del Blu Celeste Tour

Da dove viene il successo di Blanco? Dal suo modo di interagire con il pubblico dimostrando sempre la sua umiltà, semplicità, ma soprattutto grande passione e cuore che lo hanno portato sino a dove si trova ora. Ne è un esempio l’emozionante parentesi andata in scena durante l’ultimo concerto dell’artista bresciano come ospite di Rock in Roma dove, sulle note della celebre Notti in Bianco, ha invitato il padre sul palco per un suggestivo momento insieme. Il cantante ha poi condiviso anche uno video della serata sui social, insieme a questa toccante didascalia in cui ringrazia i genitori per quanto hanno fatto per lui: “Mi dovevo far perdonare tante cose da mio padre e oggi vederlo orgoglioso di me è la cosa più bella che ci sia. 64 mila persone in due giorni incredibile, magico, assurdo fino a 2 anni fa lavoravo in pizzeria e non mi sarei mai immaginato tutto questo… è proprio vero a volte bisogna lasciare tutto e seguire il proprio sogno”.