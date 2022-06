Blanco in ospedale dopo un incidente, concerto di Genova rinviato

Con un video postato su Instagram, in cui appare su un letto di ospedale, Blanco ha annunciato ai suoi fan il rinvio del concerto che avrebbe dovuto tenere a Genova il 24 giugno. “Purtroppo ho avuto un incidente per il quale devo per forza restare a riposo”, ha scritto il cantante vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo e protagonista all’Eurovision Song Contest insieme a Mahomood.

Il messaggio di Blanco

Blanco ha però voluto rassicurare i suoi 2,2 milioni di follower, aggiungendo che ora sta bene. “La data del 24 a Genova sarà rimandata a un altro giorno – ha aggiunto - vi voglio un mondo di bene e amo la musica più della mia salute per questo non sapete quanto soffro a non poter essere sul palco quel giorno spero di non deludere nessuno. Vi aggiornerò sulla nuova data in cui la sposteremo”.