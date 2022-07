La scaletta del concerto dei Litfiba a Villafranca di Verona

I Litfiba stanno per chiudere una carriera durata oltre 40 anni. La band, fondata nel 1980, ha lanciato Piero Pelù che nel 1999 ha deciso di intraprendere la carriera da solista. Tuttavia, il cantante è poi tornato all’interno del gruppo in un secondo momento e, attualmente, è con loro in quello che sarà il tour conclusivo della carriera dei Litfiba.

Questa sera, venerdì 29 luglio, i Litfiba si esibiranno a Villafranca di Verona in una delle tappe del loro Tour Ultimo Girone, titolo decisamente azzeccato calcolando l’imminente ritiro dalle scene. Salvo cambiamenti, saranno 21 le canzoni che i Litfiba andranno a eseguire per il pubblico veneto. Andiamo, dunque, a elencare la scaletta completa:

I prossimi appuntamenti dei Litfiba in concerto

A parte la data di Teramo del 28 agosto, ci sono ancora disponibilità per vedere i Litfiba nei restanti concerti prima dell’addio alle scene. Ricordiamo che il Tour Ultimo Girone è iniziato a fine aprile e ha già toccato città importanti come Roma, Milano e Firenze. Ecco i prossimi appuntamenti in agenda:

Sabato 30 luglio 2022 – Festival di Majano, Majano (UD)

Giovedì 11 agosto 2022 – Bambù Festival al Parco Fluviale Alex Langer, Monte Urano (FM)

Sabato 13 agosto 2022 – Anfiteatro Maria Pia, Alghero (SS)

Giovedì 18 agosto 2022 – OverSound Music Festival, Lecce

Sabato 20 agosto 2022 – Arena della Regina, Cattolica (RN)

Venerdì 26 agosto 2022 – AMA Festival, Romano D’Ezzelino (VI)

Domenica 28 agosto 2022 – Piazza Martiri della Libertà, Teramo

Martedì 30 agosto 2022 – Meeting del Cervati alla Villa Comunale, Sanza (SA)

Il nome Litfiba nasce dall’ipotetico indirizzo telex (sistema di comunicazione largamente usato nel XX secolo tra le aziende) della sala prove del gruppo, sita in Via de’ Bardi a Firenze n. 32. Ghigo Renzulli, tra i fondatori dei Litfiba, aveva spiegato di conoscere bene l’apparecchio per la comunicazione telex e, pertanto, è riuscito a ricavare un nome. La L è la sigla fissa di chiamata del sistema, IT sta per Italia, FI per Firenze e, infine, BA per Bardi (Via de’ Bardi): da qui l’origine del nome di una delle band più influenti della musica italiana, che “andrà in pensione” dopo 42 anni di onorata carriera.