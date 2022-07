"NOT TiGHT", l'attesissimo album di debutto di DOMi & JD BECK

Tra i loro fan più accaniti c'è anche Anderson .Paak, che dal giorno zero ha scommesso su questo due jazz molto interessante, tanto da pubblicare il loro primo album con APESHIT, la sua casa discografica in collaborazione con Blue Note Records. Ecco "NOT TiGHT", attesissimo album di debutto di DOMi & JD Beck. Tra le collaborazioni di questa opera prima, oltre a .Paak, anche Snoop Dogg, Busta Rhymes, Thundercat e Herbie Hancock

Una tastierista francese e un batterista americano che, insieme, hanno 41 anni. Giovani, talentuosi e sufficientemente virtuosi (e forse anche un po' incoscientemente creativi) capaci di conquistare tutti i grandi della musica, da Herbie Hancock ad Ariana Grande. Non definiteli dei ragazzi prodigio, però: DOMi e JD Beck sono un duo jazz che unisce jazz fusion degli anni '70 e i blip colorati delle colonne sonore Pokémon degli anni 2000, a suoni in apparenza elettronici, con IDM e boom bap. Come è nato questo sodalizio artistico? Anche da una necessità: comporre musica bella (e con questo disco ci sono riusciti). Tanto da attirare l'attenzione di Mister Anderson .Paak.

DOMi Louna e JD, uniti da un (insolito) destino

approfondimento

"An evening with Silk Sonic", primo album del duo Mars e .Paak

La storia vede protagonista DOMi Louna, adolescente alla Berklee School of Music di Boston raccomandata dal Conservatorio di Parigi, e JD, che sin dalla scuola elementare suona a Dallas, sua città natale, Dallas, nella band del produttore Jah-Born. Nel 2018 vengono invitati a unirsi a un ensemble alla fiera della National Association of Music Merchants e suonano in una sala gremita (ma circondati da un orribile frastuono). "Orribile" la loro reazione. Da lì il desiderio di lanciarsi in alcune gag sonore...che portano alla creazione di questo duo.

"Skate" dei Silk Sonic? Scritta da DOMi & JD BECK

Sì, è tutto vero: "Skate", una delle hit di Bruno Mars & Anderson .Paak, uniti nell'arte dei Silk Sonic, è stata scritta da DOMi & JD Beck. E pensare che .Paak li ha scoperti...attraverso instagram. Tutto inizia con un viaggio a Dallas di DOMi: dopo un concerto, decide di restare in città e suonare un po' con Beck. Che, a sua volta, insegna alla giovane francese ad usare Instagram, creando una pagina e inserendovi video delle loro performance. I follower aumentano velocemente e tra questi c'è la star dei Silk Sonic. Che si presenta ad un loro concerto a New Orleans, entusiasta. Tutto vero: è successo veramente. Da lì è un tripudio di emozioni e suoni, e il nuovo album "NOT TiGHT", è pronto per l'ascolto. Ed è un belissimo ufo nel cielo del jazz-funk e dell'hip-hop sperimentale.