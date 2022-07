La scaletta del concerto di Francesco Renga a Orbetello

L’occasione di sentire per la prima volta il suo nuovo singolo Mille Errori si fa sempre più vicina anche per i fan di Orbetello. Francesco Renga canterà questa sera, giovedì 28 luglio, in Maremma Grossetana per il suo concerto al Festival Delle Crociere. Ecco la possibile scaletta dell’evento Condividi

Per tutti i fan che questa sera, giovedì 28 luglio, raggiungeranno il Festival Delle Crociere di Orbetello per una ricca serata in musica, sarà Il giorno più bello nel mondo (parafrasando una celebre canzone di Francesco Renga). Questo perché a salire sul suggestivo palco a cielo aperto allestito in Piazza della Repubblica sarà niente di meno che il già citato Francesco Renga, giunto in Maremma Grossetana per la presentazione del suo Estate 2022 live tour. Ecco tutte le anticipazioni sui brani che il cantautore di Udine, cresciuto a Brescia, canterà durante il suo concerto ad Orbetello.

Francesco Renga in concerto a Orbetello, quali brani canterà sul palco approfondimento Francesco Renga, le date del tour estivo 2022 Dopo Ferrara, Noicattaro (BA) e Vico del Gargano, Francesco Renga si prepara alla quarta data del suo Estate 2022 live tour che andrà in scena questa sera, giovedì 28 luglio, dal Festival Delle Crociere di Orbetello, in Piazza della Repubblica. L’occasione irrinunciabile, per vecchi e nuovi fan del cantante di Angelo, di immergersi appieno in tutto il meglio della sua discografia. Tra i brani del più recente disco di Renga, L’altra metà, del 2019, fino ai pezzi più consciuti di Scriverò il tuo nome (2016), Tempo reale (2014) e Un giorno bellissimo (2014), senza tralasciare alcuni grandi classici degli album precedenti, nonché il successo dell’ultimo singolo Mille Errori, alla release in radio e streaming il 13 maggio 2022. La possibile scaletta del concerto di Francesco Renga a Orbetello: L’amore del mostro L’unica risposta Ferro e cartone A un isolato da te Improvvisamente Era una vita che ti stavo aspettando L’odore del caffè Ci sarai Scriverò il tuo nome Finire anche noi Prima o poi L’amore altrove Guardami amore Ancora di lei Tracce di te Aspetto che torni Dimmi Angelo Medley Un giorno bellissimo/Mr Rockstar/Alba/Segreti/Nuvole e sale/Come mi viene/Senza sorridere Splendido Così diversa Il bene Bacon Il mio giorno più bello Sbaglio perfetto La tua bellezza Vivendo adesso Meravigliosa Nuova luce Meglio di notte Dentro ogni sbaglio commesso Migliore Oltre Mille errori

Dove ascoltare ancora Francesco Renga e il suo Estate 2022 live tour GUARDA ANCHE Tutti i video su musica e concerti Ecco un breve focus sulle date ancora in programma, in tutta Italia, per l’Estate 2022 live tour di Francesco Renga: venerdì 29 luglio 2022 – Mirano (VE), Mirano Summer Festival

sabato 30 luglio 2022 – Bergamo, Lazzaretto

lunedì 1 agosto 2022 – Francavilla al Mare (CH), Piazza Sant’Alfonso

sabato 6 agosto 2022 – Vercelli, Piazza Antico Ospedale

sabato 13 agosto 2022 – Partanna (TP), Piazza Falcone Borsellino

martedì 16 agosto 2022 – Savelli (KR), Campo Sportivo

mercoledì 17 agosto 2022 – Rocca Imperiale (CS), Arena del Mare

giovedì 18 agosto 2022 – Lamezia Terme (CZ), Piazza V Dicembre

martedì 23 agosto 2022 – Civitavecchia (RM), Summer Festival – Piazza della Vita

venerdì 26 agosto 2022 – Cortemilia (CH), Campo Sportivo

domenica 28 agosto 2022 – Montorio Al Vomano (TE), Piazza Orsini

martedì 30 agosto 2022 – Altamura (BA), Arena Eventi Antistadio

giovedì 1 settembre 2022 – Trasacco (AQ), Piazza Matteotti

domenica 4 settembre 2022 – Langhirano (PR), Piazza Celso Melli

mercoledì 7 settembre 2022 – Cerignola (FG), Piazza Duomo

sabato 10 settembre 2022 – Oschiri (SS), Campo Sportivo Sotgia