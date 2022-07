La scaletta del concerto dei Black Eyed Peas a Catania

Il pubblico del Wave Summer Music Festival di Catania si prepara oggi, giovedì 28 luglio, a vivere un vero e proprio viaggio nel meglio della musica anni Duemila. Attesi a Villa Bellini i Black Eyed Peas per il loro unico concerto italiano della stagione. Appuntamento alle ore 21:30 con una ricca scaletta Condividi

Mentre in radio (e su tutte le piattaforme per lo streaming musicale) va forte il loro ultimo singolo Don't You Worry, con Shakira e David Guetta, i Black Eyed Peas continuano a conquistare tutto il mondo con la musica del loro tour. Nuova sera, nuovo concerto, nuova tappa con la celebre pop-rap band statunitense che giovedì 28 luglio è attesa a Catania per la sua unica data italiana che andrà in scena da Villa Bellini per il Wave Summer Music Festival. Appuntamento per le ore 21:30 con una setlist di brani che sarà come un vero e proprio viaggio di emozioni e musica tra il presente del gruppo e lo storico passato come icona musicale degli anni Duemila.

I Black Eyed Peas in concerto a Catania, la possibile scaletta dell’evento approfondimento Black Eyed Peas, Shakira e David Guetta, il video di Don’t you Worry Anche se orfani (dal 2017) dell’inconfondibile voce di Fergie, con la quale i Black Eyed Peas hanno spesso monopolizzato le classifiche musicali degli anni Duemila con hit come Where Is The Love, ma anche I Gotta Feeling, Meet Me Halfway e molte altre, resta la verve e l’energia del gruppo che, nella nuova formazione con will.i.am, apl.de.ap, Taboo e J. Rey Soul, sta ora conquistando il pubblico di tutto il mondo con un ricco calendario di date live. Questa sera, la pop-rap band suonerà nel cuore della cittadina siciliana di Catania, su quel magico palco a cielo aperto allestito nella suggestiva Villa Bellini che per il 2022 ospita i più importanti appuntamenti del Wave Summer Music Festival, con star nazionali e internazionali. Ecco allora un primo sguardo alla possibile setlist di brani che verranno suonati in serata, nella quale spicca su tutte la presentazione delle canzoni contenute nel recente disco dei Black Eyed Peas, Translation, uscito nel 2020 in piena pandemia e mai presentato dal vivo, insieme ad iconici successi della band. La possibile scaletta del concerto dei Black Eyed Peas a Catania, giovedì 28 luglio: Let’s Get It Started Boom Boom Powa Ritmo (Bad Boys for Life) Mamacita Pump It Medley: Smells Like Funk, Love Tonight Medley: Mabuti, Bebot Medley: This is Love, #thatPower, Scream & Shout Don’t Stop the Party Don’t You Worry Girl Like Me The Time (Dirty Bit) Where is the Love? Medley: Meet Me Halfway, Shut Up I Gotta Feeling

Black Eyed Peas, un nuovo tormentone con Shakira e David Guetta GUARDA ANCHE Tutti i video su musica e concerti Nella ricca scaletta degli spettacoli che i Black Eyed Peas stanno ora presentando in tutto il mondo, non mancherà di certo il loro nuovo tormentone estivo dal titolo Don’t You Worry. Pubblicato lo scorso 17 giugno, con anche un videoclip ufficiale su YouTube che conta già oltre 57 milioni di visualizzazioni, il brano è la perfetta hit estiva che vede per altro il featuring di Shakira e David Guetta. Don’t You Worry è stata scritta da Allen Pineda, David Guetta, Jimmy Gomez e Johnny Goldstein con Mikkel Cox, Shakira, Tobias Frederiksen e William Adams, alcuni dei quali come David Guetta e gli stessi Black Eyed Peas, si sono cimentati anche alla produzione.