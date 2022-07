E' morto a 81 anni Giancarlo Cardini, pianista e compositore toscano

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



E' morto l'altra notte in Versilia il pianista e compositore Giancarlo Cardini. Originario di Querceta (Lucca), avrebbe compiuto 82 anni il 10 dicembre. Cardini, si ricorda sulla stampa che ha dato notizia della sua scomparsa avvenuta nella notte tra il 25 e il 26 luglio, è stato una figura centrale dell'avanguardia musicale toscana, come pianista, compositore, organizzatore, docente al Conservatorio Cherubini.



Fu, insieme a Liliana Poli, Vincenzo Saldarelli, Albert Mayr e Massimo De Bernart tra i fondatori, oltre che direttore artistico, di Gamo, il Gruppo aperto musica oggi, associazione nata nel 1980 per promuovere la produzione musicale contemporanea e che nel 1992 ospitò a Firenze uno degli ultimo concerti di John Cage di cui Cardini fu amico e interprete