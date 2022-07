La scaletta del concerto di Claudio Baglioni a Verona

Andrà in scena oggi, martedì 26 luglio, la prima di due emozionanti date di Claudio Baglioni in concerto davanti al pubblico dell’Arena di Verona. Ecco la possibile scaletta dello spettacolo, tra vecchi e nuovi brani di successo, rivisti in chiave inedita grazie al supporto di una numerosa orchestra Condividi

All'Arena di Verona, lo storico Anfiteatro veneto in Piazza Bra, si respira arte e cultura in ogni angolo. E questo lo sanno bene i grandi artisti della musica italiana che annualmente la scelgono come location ad hoc per i loro più entusiasmanti concerti. Questa sera, martedì 26 luglio, il suggestivo teatro a cielo aperto alzerà nuovamente il suo sipario e accenderà i riflettori per accogliere uno dei cantautori nostrani più amati. All'Arena di Verona arriva Claudio Baglioni con il suo Claudio Baglioni – Dodici Note Tutti Su Tour. Uno spettacolo molto atteso dopo le già ben 14 date andate in scena a Roma, alle Terme di Caracalla e Siracusa al Teatro Greco. Appuntamento alle ore 21:00 con una ricca scaletta. Ecco alcune anticipazioni.

Claudio Baglioni si prepara ad incantare l’Arena di Verona, la scaletta di serata approfondimento Claudio Baglioni, il Divo Claudio si prende le Terme di Caracalla Doppia data, doppia emozione. Claudio Baglioni suonerà questa sera, martedì 26 luglio all’Arena di Verona, prima dell’altrettanto attesa replica di domani, mercoledì 27 luglio, nonché grande festa finale per l’ultimo appuntamento del Claudio Baglioni – Dodici Note Tutti Su Tour, partito lo scorso 3 giugno da Roma per l’apertura della stagione di spettacolo alle Terme di Caracalla. Ed è proprio sulla scia degli spettacoli del tour estivo di Claudio Baglioni, già andati in scena a Roma e Siracusa, che possiamo stilare ora una possibile scaletta dei brani che l’artista canterà a Verona, tra vecchi e nuovi successi e interessanti medley che daranno un nuovo stampo ed interpretazione ad alcuni dei suoi classici più noti. La possibile scaletta del concerto di Claudio Baglioni a Verona, martedì 26 luglio: Io sono qui Dodici note Acqua dalla luna Dagli il via Un nuovo giorno o un giorno nuovo Gli anni più belli Un po’ di più Amori in corso Come ti dirò Io non sono lì Quante volte Mal d’amore E adesso la pubblicità Io me ne andrei Con tutto l’amore che posso Quanto ti voglio Fammi andar via W l’Inghilterra Poster Uomini persi Ninna nanna nanna ninna Buona fortuna Noi no Medley: Questo piccolo grande amore, Amore bello, E tu…, Sabato pomeriggio, Strada facendo Uomo di varie età Strada facendo Avrai Mille giorni di te e di me Via La vita è adesso

Lo spettacolo del Claudio Baglioni – Dodici Note Tutti Su Tour Anche durante le due ultime date del Claudio Baglioni – Dodici Note Tutti Su Tour in programma per oggi e domani, martedì 26 e mercoledì 27 luglio, all'Arena di Verona, il cantautore romano ha in serbo uno spettacolo mai visto, all'insegna dell'arte nel suo essere bellissima e multidisciplinare. Per uno show ancora più immersivo, emozionante e potente, Claudio Baglioni sarà accompagnato sul palco da ben 123 persone tra musicisti, coristi e performer di stampo classico e moderno, guidati dalla direzione scenografica ed artistica del Maestro Giuliano Peparini. In scena anche l'Orchestra Italiana del Cinema diretta dal Maestro Danilo Minotti, e il Coro Giuseppe Verdi con il Direttore Artistico Marco Tartaglia e il Maestro del Coro Anna Elena Masini. Per tutti coloro che volessero partecipare al concerto di Claudio Baglioni a Verona, martedì 26 luglio dalle ore 21:00, gli organizzatori, insieme al circuito di vendita TicketOne, fanno sapere della disponibilità degli ultimi biglietti in Gradinata Numerata con Visibilità Laterale e Platea Numerata Cat. 1.