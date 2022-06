Claudio Baglioni a Lampedusa: il sindaco lo accoglie all'aeroporto

Il neo-sindaco di Lampedusa e Linosa Filippo Mannino ha riservato un benvenuto speciale al cantautore romano che possiede una casa sull'isola da oltre venti anni Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Lampedusa omaggia Claudio Baglioni, uno dei suoi ospiti più graditi del periodo estivo. Il cantautore romano, giunto in aereo sull'isola, è stato accolto sulla pista di atterraggio dal sindaco neo-eletto Filippo Mannino che ha voluto dargli di persona il suo benvenuto.

Il primo cittadino, giunto sul posto in veste ufficiale, con tanto di fascia tricolore, ha approfittato dell'occasione per scattare qualche foto ricordo che è stata pubblicata sul suo profilo Facebook. Gli scatti sono diventati presto virali.

Le foto col sindaco all'aeroporto approfondimento Claudio Baglioni, il Divo Claudio si prende le Terme di Caracalla Con la stagione estiva entrata ufficialmente nel vivo, le celebrità italiane e quelle straniere cominciano ad essere avvistate sempre con maggiore frequenza nelle località più richieste della penisola per le loro vacanze. Claudio Baglioni, che da venti anni è proprietario di una casa a Lampedusa - nello specifico, una villa immersa nelle rocce, in località Cala Creta - ha scelto gli ultimi giorni di giugno per tornare nell'isola del Mediterraneo che ama molto e dove passa del tempo appena riesce a fare una pausa dagli impegni di lavoro.

Il cantautore si è recato a Lampedusa insieme alla compagna Rossella Barattolo, anche lei protagonista degli scatti effettuati allo sbarco in compagnia del sindaco Mannino.

Dal post su Facebook del primo cittadino, eletto dopo le votazioni amministrative dello scorso giugno, traspare tutto l'entusiasmo per la presenza dell'apprezzato artista che a Lampedusa ha organizzato per molti anni il Festival O'Scià, kermesse di musica leggera realizzato nel mese di settembre con cadenza annuale dal 2003 al 2012. L'espressione “O' Scià”, nel dialetto locale, significa letteralmente “Fiato mio” e viene adoperata in maniera informale per rivolgere un saluto amichevole. Il saluto locale è stato usato anche dal sindaco che a corredo delle foto sui social ha scritto: “L’amministrazione comunale ha accolto l‘arrivo di Claudio Baglioni e Rossella a Lampedusa. Siamo onorati della vostra presenza O' Scià”.



FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Approfondimenti Claudio Baglioni, i look e la carriera dell’artista Nato il 16 maggio del 1951, il cantautore compie oggi 70 anni. Ha venduto oltre 60 milioni di dischi e vinto numerosi premi, dal Festivalbar al Wind Music Awards. La sua voce ha un’estensione di 3 ottave. LA FOTOSTORIA Claudio Baglioni è tra i più apprezzati cantautori italiani. Conosciuto anche all’estero, nel corso della sua carriera ha venduto oltre 60 milioni di dischi. L’artista è nato a Roma il 16 maggio del 1951 e nel 2021 compie 70 anni. La sua voce ha un’estensione di 3 ottave. Con oltre 2mila concerti all’attivo, detiene il record italiano di spettatori paganti in un singolo show in uno stadio: 88.756 in occasione della tappa del 6 giugno 1998 all’Olimpico di Roma Claudio Baglioni da cantante melodico ha seguito un percorso musicale in continua evoluzione. Si è fatto conoscere oltre i confini nazionali, soprattutto in Spagna, e del suo brano più rappresentativo, “Questo piccolo grande amore”, esiste una versione anche in portoghese e in inglese Ha vinto numerosi premi come due Festivalbar, otto Vota la voce, otto Wind Music Awards e sei Telegatti. Nel 1985 è stato invitato al Festival di Sanremo per ricevere il premio “canzone del secolo” proprio per il brano “Questo piccolo grande amore”. In quell’occasione è stato l’unico artista a esibirsi in live con un assolo di pianoforte e voce

Una vacanza durante la pausa del tour approfondimento Claudio Baglioni a Stories Live: parole e musica dal vivo. VIDEO Per Baglioni la vacanza a Lampedusa arriva durante una pausa dal tour estivo Dodici Note - TUTTI SU! di cui sono previste altre date a partire dalla metà di luglio. Lo show, tre ore di spettacolo musicale in compagnia di molti ospiti e di una maxi orchestra, è già andato in scena a giugno con diversi concerti che hanno segnato il ritorno alla musica live dell'artista che è stato lontano dal palco per due anni.