Ellie Goulding, pubblicato il videoclip di Easy Lover con Big Sean

Ellie Goulding ha pubblicato il video di Easy Lover, brano che segna un attesissimo ritorno e che arriva dopo l’album in cima a tutte le classifiche, Brightest Blue del 2020. Easy Lover è scritto e prodotto in collaborazione con Greg Kurstin e Julia Michaels e vede l'inconfondibile voce di Ellie in un brano che è una perfetta combinazione pop tra bassi, sintetizzatori, cambi di tonalità epici e melodie contagiose. Il nuovo singolo si avvale anche della partecipazione di Big Sean, uno dei più grandi nomi del rap, noto per successi come I Don't Fuck With You e Dance (Ass) ft Nicki Minaj e per aver collaborato con artisti del calibro di Justin Bieber, 2Chainz, Halsey e Calvin Harris e che in questo caso aggiunge il suo caratteristico flow in contrasto con le armonie mozzafiato di Ellie.



Il video di Easy Lover è diretto da Sophia Ray (Years & Years, Raye, Mabel) con la collaborazione di Remi Black e la direzione creativa di Nathan Klein. Parlando del brano Ellie afferma: "Avere il leggendario Greg Kurstin come produttore di una mia canzone, qualunque essa sia, è sempre un sogno che si avvera".