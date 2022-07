Fausto Donato e Rockers. Diario sulle strade del Rock’n’Roll: playlist

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



JIMI HENDRIX - LITTLE WING

E' forse la canzone più famosa del disco che realmente mi ha cambiato la vita: Bold As Love di Jimi Hendrix. La ascoltavo seduto a terra fuori dalla porta della stanza dei miei fratelli e aspettavo che uscissero per poi entrare e suonare quel vinile fino a consumarlo. Vinile originale che ancora ho a casa.



THE ROLLING STONES - CHILD OF THE MOON

Tra le centinaia di canzoni strepitose che hanno inciso gli Stones e che hanno segnato la vita di tante persone, questa è quella che per prima di tutte mi ha fulminato e ipnotizzato.



LED ZEPPELIN - ACHILLES LAST STAND

Ogni album dei Led Zeppelin dovrebbe avere un posto all'interno di un museo d'arte moderna. Probabilmente questo brano non è uno di quelli da considerare come una loro pietra miliare, una hit, un ever green, ma dentro questi 10,31 minuti di musica potete davvero trovare l'essenza di quella maestosa band.



RAMONES - HAVANA AFFAIR

L'avvento del punk mi trascinò con sé come un'onda gigantesca e violenta che ti afferra, ti avvolge e ti trascina via. Una violenza sonora, veloce, mista a melodie Beach Boys e con i Ramones fu amore per sempre.



SEX PISTOLS - BODIES

Un brano che avrei voluto scrivere io alla chitarra. Steve Jones produce un suono suo unico, forte e diretto. senza fronzoli o effetti speciali. Una Gibson Les Paul attaccata direttamente al Marshall con toni e volume a 10. Uno dei loro brani piu' trascinanti quando eseguiti live.



THE WHO - WON'T GET FOOLED AGAIN

Altra band e altra canzone che ogni volta che la ascolto è come se fosse la prima volta. Una formula unica e rara di potenza e melodia. 4 incredibili musicisti, con altrettante identità forti che per anni hanno generato una miscela rock ad altissimo potenziale. Mai ascoltarli mentre si è alla guida della propria macchina.



THE RAFF - ROCKERS

E' una delle canzoni della mia band. E' anche il titolo del mio libro. Un brano che già dall'inizio ti scuote e ti fa venire voglia di saltare, pogare, sudare, sputar fuori tutte le tossine dal corpo. Una delle canzoni dei Raff che ho sempre amato suonare.



VAN HALEN - HOT FOR TEACHER

Oltre l'amore per questa band, oltre la devozione per Edward Van Halen, uno dei musicisti più innovatori della chitarra elettrica del XX secolo, questo brano mi fa sempre venire in mente uno dei viaggi più assurdi e divertenti con il mio amico Maurizio, quando andammo a vedere il Donington Festival nel 1984 in Inghilterra.



THE BEATLES - TOMORROW NEVER KNOWS

La band senza la quale poco e niente oggi ci sarebbe. Erano avanti anni luce e questo brano, composto e pubblicato nel 1966 ne è la prova tangibile. una di quelle canzoni che avrò ascoltato mille volte e ancora non mi stanca.



CAPAREZZA - COVER

Eravamo in studio con Michele, non riuscivamo a chiudere il disco (Museica) perché mancava solo questo brano e gli artisti stranieri a cui chiedevamo di cantare il ritornello o non potevano o elegantemente declinavano l'invito. “A me in realtà non serve un nome, ma una voce" mi disse. "Tipo la tua"...e fu cosi che...