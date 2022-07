La scaletta del concerto dei Pinguini Tattici Nucleari a Servigliano

Prosegue con successo il summer tour dei Pinguini Tattici Nucleari che domenica 24 luglio suoneranno in Parco della Pace a Servigliano (FM) per la rassegna musicale estiva NoSound Fest. Ecco tutte le anticipazioni sulla scaletta di brani di serata

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

Mentre si preparano ad emozionare Bergamo, sulle note della loro Bergamo e di tutte le altre hit del Dove Eravamo Rimasti Tour 2022, i Pinguini Tattici Nucleari hanno in serbo di conquistare con la loro verve e tutto il talento, il pubblico di Servigliano, in Provincia di Fermo nelle Marche dove saranno in concerto domenica 24 luglio come attesi ospiti della rassegna NoSoundFest in Parco della Pace. Ecco le prime anticipazioni sulla scaletta di brani di serata, da cantare e ballare insieme sotto palco, accanto a Riccardo Zanotti e il suo crowd surfing.