La scaletta del concerto dei Pinguini Tattici Nucleari a Bergamo

Anche il Dove Eravamo Rimasti Tour 2022 sfodera la sua personale versione estiva con i Pinguini Tattici Nucleari che dopo il grande successo del tour indoor, conclusosi lo scorso giovedì 7 luglio al Mediolanum Forum di Assago, tornano a far cantare e ballare tutta l’Italia radunata ai più famosi festival della Penisola. Una prossima data – quella in calendario per venerdì 22 luglio – che ha un sapore ancora più speciale, visto che il collettivo capitanato da Riccardo Zanotti, torna a esibirsi in un magico concerto live davanti al pubblico della propria Bergamo, città dove i Pinguini Tattici Nucleari hanno mosso i primi passi della loro carriera. Ecco la possibile scaletta del concerto dei Pinguini Tattici Nucleari al Bergamo Summer Music , venerdì 22 luglio. Grande attesa anche per il primo ascolto live del nuovo singolo Giovani Wannabe, alla release lo scorso 27 maggio:

“Musica che supera ogni muro”, il video condiviso su Instagram dai Pinguini Tattici Nucleari

È bastato un video registrato da un fan lo scorso 16 luglio a Catania – poi ricondiviso dai Pinguini Tattici Nucleari sui social, con tanto di decica – per emozionare tutti i fan del gruppo. La band di Bergamo ha dedicato su Instagram un messaggio a tutti coloro che erano presenti al concerto dello scorso sabato al Wave Summer Music di Catania, ringraziando in particolare i presenti che, pur non essendo riusciti a entrare in arena, per mancanza di biglietto, si sono radunati fuori le mura della location per vivere comunque tutta la magia di un concerto dal vivo, cantando a squarciagola la celebre Pastello Bianco. Ecco le parole che i Pinguini Tattici Nucleari hanno scritto accanto al video: “Il video che vedete ha un non so che di romantico: ieri sera Villa Bellini a Catania era pienissima e non poteva accogliere altra gente, ma non vi facciamo vedere la classica foto dal palco per stavolta. Le persone nel video hanno deciso di godersi il concerto da fuori, con l’audio ovattato e lontano, e hanno ballato e cantato come quelli sotto al palco, che vedete nelle stories. Quindi si può dire anche non metaforicamente che la musica è in grado di superare ogni muro. Siamo tutti una grande famiglia”.