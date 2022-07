Pinguini Tattici Nucleari, fanno sognare Parma con una storia infinita

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Sono cambiate tante cose, negli ultimi due anni abbondanti, ma non è mutata la voglia di abbracciare i Pinguini Tattici Nucleari. Ci sono coppie che non sono più tali e altre che si sono formate, bambini che sono diventati adolescenti, adulti, o meglio genitori, che non hanno mai smesso di essere adolescenti. Per una volta, e vi assicuro capita di rado, non ha avuto importanza la scaletta della prima data outdoor della band di Bergamo, che è stata celebrata la sera di sabato 9 luglio al Parco Ducale di Parma, perché Riccardo Zanotti, Elio Biffi, Simone Pagani, Matteo Locati, Nicola Buttafuoco e Lorenzo Pasini, traducono la musica in una narrazione, ascoltare un loro live è come leggere un romanzo, non sai, e non vuoi sapere cosa accade nella pagina successiva...sanno, i Pinguini, creare un senso di attesa magico, sono immersivi e inclusivi, sono la ciliegia e l'amarena. Se poi c'è qualcuno che alla poetica e al fraseggio preferisce la statistica, posso dire che la scaletta è la medesima delle date indoor con la sola eccezione de La Banalità del Mare che al momento è stata esclusa.