La scaletta del concerto di Gazzelle a Roma

Si sta per concludere il tour di Gazzelle , cantautore romano, che questa sera si esibirà all’Ippodromo delle Capannelle nella sua Roma in occasione del Festival Rock in Roma. Un’occasione per vedere dal vivo uno degli artisti più amati della città e di tutta Italia in generale. Per Flavio Bruno Pardini , vero nome di Gazzelle, si tratta di un ritorno a Roma dopo il concerto del Palazzetto dello Sport tenuto lo scorso lunedì 30 maggio, che ha riscosso come da previsione grande successo.

Gazzelle torna a Roma: la scaletta del concerto

approfondimento

Concerti e festival di luglio 2022

Per quanto concerne la scaletta, non ci dovrebbero essere particolari sorprese a riguardo, con Gazzelle pronto a riproporre le canzoni interpretate nei precedenti concerti. Pertanto, il cantante dovrebbe esibirsi con 26 brani per uno show di oltre due ore. Per il momento, non arrivano conferme in merito a presunti ospiti. Ecco la scaletta completa:

Meglio così Non c’è niente Però Sbatti Blu Lacri-ma Ora che ti guardo bene Nmrpm 7 Smpp Polynesia Sopra Fottuta canzone GBTR Scusa Nero Vita Paranoia Settembre Una canzone che non so Punk Tutta la vita Scintille Zucchero filato Quella te Destri Non sei tu

Come si evince, sono presenti le canzoni più iconiche di Gazzelle come Polynesia, Sbatti con l’emozionante finale con Destri e Non sei tu. Assente, invece, il brano Tuttecose cantato insieme a Mara Sattei.