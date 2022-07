La scaletta del concerto di Blanco a Lucca

Prosegue con successo il Blu Celeste Tour di Blanco che questa sera, giovedì 21 luglio, si prepara ad essere ospite speciale di Lucca Summer Festival. Ecco cosa sappiamo sull’evento già “tutto esaurito” e sui brani in scaletta da cantare e ballare insieme Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Sarà un live da “Brividi” (parafrasando la canzone con cui ha vinto a Sanremo 2022 con Mahmood) quello che vivranno i fan di Blanco questa sera, giovedì 21 luglio a Lucca, in occasione della rassegna Lucca Summer Festival dove il cantautore bresciano approderà con una nuova data del suo Blu Celeste Tour. L’evento è già sold-out con l’artista che, sulla scia dei concerti già andati in scena in tutta Italia, promette di esibirsi in una scaletta molto ricca, che spazierà dall’ultimo successo di Nostalgia a Notti in bianco e Ladro di fiori con cui si è fatto conoscere durante la prima ondata pandemica. Ecco tutte le più importanti anticipazioni sul concerto di Blanco a Lucca.

Blanco in concerto a Lucca, cosa sappiamo sulla scaletta di serata approfondimento I festival musicali dell'estate 2022. FOTO L’arrivo di Blanco a Lucca per un concerto in occasione della rassegna musicale estiva Lucca Summer Festival, si inserisce nel ricco parterre di appuntamenti di una tournée, il Blu Celeste Tour, già rodata, dove il cantautore bresciano ha presentato per la prima volta dal vivo tutto il meglio della sua discografia, dopo l’esordio nel 2020 in piena pandemia. Il Blu Celeste Tour sarà quindi un vero e proprio viaggio alla scoperta dell’anima di Blanco, messa nero su bianco (e in musica) in ben 21 canzoni che i fan potranno ascoltare seguendo la lunga scaletta. Ecco la possibile setlist di brani del concerto di Blanco a Lucca, giovedì 21 luglio per Lucca Summer Festival: Mezz’ora di sole Paraocchi Figli di puttan* Sai cosa c’è Finchè non mi seppelliscono Pornografia (Bianco paradiso) David Ladro di fiori Belladonna (Adieu) Nostalgia Notti in bianco (speciale versione acustica) Blu celeste Lucciole Amatoriale Ruggine Follia Mi fai impazzire Afrodite La canzone nostra Brividi Notti in bianco

Come partecipare al Blu Celeste Tour di Blanco approfondimento Blanco, chi è il vincitore di Sanremo con Mahmood. FOTO STORIA Il concerto che Blanco terrà questa sera, giovedì 21 luglio al Lucca Summer Festival in viale Carducci alle Mure di Lucca è già “tutto esaurito”, pertanto è piuttosto improbabile trovare ulteriori ticket di ingresso per accedere alla location dell’evento, se non tramite i circuiti di rivendita sicura e autorizzata di cui FanSale. Lo stesso vale per numerose altre date dell’artista bresciano in Italia, con il Blu Celeste Tour che ha visto la messa in vendita dei suoi biglietti concludersi in tempi record. Ecco tutti gli altri concerti in calendario dove sarà possibile vedere e ascoltare Blanco dal vivo: Sabato 23 luglio 2022 – Servigliano (FM), Nosound Festival

Giovedì 28 luglio 2022 – Roma, Rock in Roma

Sabato 30 luglio 2022 – Catania, Villa Bellini

Mercoledì 3 agosto 2022 – Matera, Sonic Park Matera

Giovedì 4 agosto 2022 – Gallipoli, Parco Gondar

Sabato 6 agosto 2022 – Cattolica (RN), Parco della Regina

Sabato 17 settembre 2022 – Milano, Ippodromo San Siro