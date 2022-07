La scaletta del concerto di Achille Lauro a Siena

Nuova tappa per l’Achille Lauro – Superstar Summer Tour 2022 che questa sera, giovedì 21 luglio, animerà con la sua musica e la sua energia, la Fortezza Medicea di Siena. L’occasione per Achille Lauro è quella di un concerto Carbon Neutral per l’iniziativa senese ConversAzioni. Ecco la possibile scaletta della serata

Immagina cantare insieme e circondato dalla gente, tutte le migliori canzoni di Achille Lauro . Immagina di poterlo fare sotto palco assaporando la sua discografia in una veste tutta nuova, grazie al sound di una rock band d’eccezione (con Boss Doms) e quello dell’ Electric Orchestra . Niente di impossibile. È tutto quello che succederà questa sera, giovedì 21 luglio , nella nuova data dell’Achille Lauro – Superstar Summer Tour 2022 in programma alla Fortezza Medicea di Siena . Ecco tutte le anticipazioni sulla setlist di brani.

Si diverte nel tenere al gioco i propri fan su Instagram e gli altri profili social, con la condivisione di video che, seppure brevi, danno un assaggio di quello che significa partecipare ad un suo concerto. “CAVALLI PAZZI. Viviamo di notte. Migliaia di persone ogni città. Una città diversa ogni giorno”. Ed è proprio tra quelle belle località italiane che Achille Lauro visiterà con il suo dell’ Achille Lauro – Superstar Summer Tour 2022 che si inserisce anche Siena , dove il cantautore e performer romano si esibirà questa sera, giovedì 21 luglio , in un concerto organizzato alla suggestiva Fortezza Medicea della città. Ecco la possibile scaletta di brani che Achille Lauro suonerà nel suo concerto senese, tra gli inediti del nuovo disco LAURO – Achille Idol Superstar, la canzone dell’Eurovision 2022 Stripper e altri suoi grandi classici di repertorio. La possibile setlist di brani per il concerto di Achille Lauro a Siena, giovedì 21 luglio:

Il concerto senese di Achille Lauro fa parte di una rassegna musicale Carbon Neutral

Il magico show che Achille Lauro terrà questa sera, giovedì 21 luglio, alla Fortezza Medicea di Siena, si inserisce all’interno di ConversAzioni Carbon Neutral, una rassegna di musica e spettacolo ad emissioni zero. Non solo il concerto del cantautore e performer romano, che sarà diviso in cinque atti, ognuno dei quali con imponente sceneggiatura differente, ma anche l’arrivo dei Calibro 35, dei Red Light Skyscraper, di Madame e Isotta nelle giornate di venerdì 22 e sabato 23 luglio, per una tre giorni che sarà veramente occasione e spunto di ConverAzioni sul mondo della musica e della cultura, ma soprattutto sulle difficoltà che attanagliano il clima in questo periodo.