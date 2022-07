La scaletta del concerto di Venditti e De Gregori a La Spezia

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

Niente da fare per l’appuntamento previsto per questa sera, mercoledì 20 luglio, a La Spezia. Il concerto di Antonello Venditti e Francesco De Gregori è stato annullato poiché quest’ultimo risulta essere ancora positivo al Covid-19. Ma i fan che avevano acquistato i biglietti possono dormire sonni tranquilli: l’evento è stato riprogrammato per venerdì 12 agosto a La Spezia, in Piazza Europa. I ticket resteranno validi per la nuova data prevista. Inoltre, per chi non potesse partecipare alla nuova data, è possibile effettuare un cambio nominativo fino al giorno dell’evento, sia su Ticket One che presso i punti vendita autorizzati. Infine è possibile chiedere il rimborso entro il 29 luglio prossimo. Per il concerto del 12 agosto sono ancora disponibili alcuni biglietti nel Settore Numerato, al costo di 77,00 € ciascuno.