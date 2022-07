Steven Spielberg debutta nella musica con un video per Marcus Mumford

Per il suo debutto come cantante, Marcus Mumford ha scelto nientemeno che Steven Spielberg come regista del video Cannibal, ripreso attraverso uno smartphone Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo A 76 anni e con una lunga carriera alle spalle come regista di kolossal cinematografici, per Steven Spielberg è arrivato il momento di un nuovo debutto. Egli, infatti, ha diretto per la prima volta un video musicale, per la precisione Cannibal di Marcus Mumford, anch’egli all’esordio ma come cantante.

I dettagli del video diretto da Steven Spielberg approfondimento Mumford senza Sons: esce l’album solista di Marcus dei Mumford & Sons A dare l’annuncio è stato lo stesso Marcus Mumford, che sul proprio profilo Instagram ha pubblicato una foto di Steven Spielberg, che sulla sedia e con in mano uno smartphone inquadra il cantante intento a esibirsi. Il video è stato girato domenica 3 luglio all’interno della palestra di un liceo e nella foto si vede anche Kate Capshaw, moglie del famoso regista, che ha partecipato in qualità di produttrice. Carey Mulligan, invece, si è occupata del suono e dei costumi. Il primo singolo di Marcus Mumford, Cannibal, è disponibile da alcuni giorni e anticipa Self-Titled, il suo primo album in uscita il prossimo 16 settembre. Per quanto concerne Steven Spielberg, invece, dopo aver diretto per la prima volta un video musicale tornerà a breve al cinema con The Fabelmans. La pellicola, distribuita il prossimo 15 dicembre, è un film autobiografico che ripercorrerà la vita del regista, dall’adolescenza alla sua formazione artistica in Arizona. Un lungometraggio da non perdere anche perché Steven Spielberg ha scelto un cast d’eccezione formato, tra gli altri, da Michelle Williams, Paul Dano, David Lynch e Seth Rogen.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marcus Mumford (@marcusmumford) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

La carriera del regista approfondimento E.T., Steven Spielberg: "Il film sul divorzio che mi ha reso padre" Riassumere la carriera di Steven Spielberg in poche righe sarebbe molto complicato. Il suo primo film risale addirittura al 1964 con Firelight, ma egli inizia a farsi conoscere con Lo squalo del 1975, seguito da Incontri ravvicinati del terzo tipo nel 1977. Tra i grandi successi, indubbiamente, non si può non annoverare E.T. - L’extraterrestre del 1982 ma anche Hook – Capitan Uncino del 1991, rilettura della storia di Peter Pan. Steven Spielberg, inoltre, è noto per aver diretto tre film della saga di Indiana Jones e due di quella di Jurassic Park. In tempi più recenti, nel 2016, ricordiamo il lungometraggio d’animazione GGG – Il Grande Gigante Gentile, oltre a Ready Player One del 2018 e West Side Story del 2021. Steven Spielberg ha partecipato anche ad alcune opere sul piccolo schermo, ma solo a inizio carriera: tra esse anche un episodio di Colombo nel 1971. Come produttore, invece, l’elenco è molto lungo e basti pensare che anche nella recentissima Halo del 2022 c’è la sua firma in questa veste.