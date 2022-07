MadMars canta Ascoltami anche se è la fine di un amore: il video

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Con il singolo “Ascoltami” ho cercato di seguire la scia del mio primo singolo “Taboo”, facendomi influenzare dalle sonorità latine e da una melodia tipicamente estiva, che grazie a una dinamica reggaeton, ha acquistato le classiche vibes pop/dance del periodo. “Ascoltami” racconta la fine di una storia d'amore, la consapevolezza che difronte ad un amore così forte, in questa eterna lotta tra mente e cuore, quest’ultimo avrà sempre la meglio, anche se a volte è sbagliato. Parla di come alla fine di una relazione si cerca sempre di reagire e andare avanti, anche se fa male, e a volte ci lasciamo andare, credendo che con l'aiuto dell'alcool riusciamo a risolvere i nostri problemi e scacciare via i cattivi pensieri.



“Ascoltami” è dedicata a tutti coloro che sono in bilico tra lo scegliere di vivere la relazione con il proprio partner pur sapendo che sia una relazione tossica, e chi invece sceglie di reagire e mettere se stessi e l'amor proprio in primo piano. Il brano parla di una storia realmente accaduta, ma non a me in prima persona, bensì ad una mia carissima amica. Ho scritto questo testo ed ho deciso di trasformarlo in una canzone, in modo da sentirmi più vicino a lei, per spronarla ad amarsi di più e a lasciarsi alle spalle questa relazione che la stava logorando, facendola chiudere in sé stessa, perché penso che lei meriti di più dalla vita.



“Adesso ascoltami”, così inizia il ritornello, e tutto ciò sa tanto di inno all’indipendenza, al farsi sentire dal proprio partner e al non rimanere fermi in uno stato di forte debolezza emotiva. Per me scrivere il testo di questo brano è stato semplice, perché le parole mi uscivano di getto, quasi come se tutto ciò lo provassi sulla mia pelle, dato la vicinanza alla mia amica e alla mia forte empatia. Nel video la relazione è rappresentata da due donne, in quanto, essendo molto vicino al mondo LGBTQ, sostengo apertamente la causa e non mi vergogno di mostrare la realtà dei fatti accaduti. “Ascoltami” è il mio primo singolo distribuito da un’etichetta, cioè Orangle Records, e ringrazio Christian Cambareri e tutto il suo team per aver creduto in me dal primo momento. Un ringraziamento va anche a tutti quelli che hanno collaborato e dato vita al progetto, in primis al mio produttore e amico Pasquale Cirillo, in arte Paco6x, che, oltre a produrre il brano, ha seguito il mio percorso artistico sin dal primo singolo all’It’s Classic Studio di Torre Annunziata (NA), se sono qui è anche merito suo. Un altro ringraziamento va al mio grafico di fiducia Alex Mannuzza, in arte Haptic, per aver dato la miglior immagine possibile al brano e all’idea che avevo, e al videomaker Gianmarco Amarante, che insieme ad Hewlett Agency, ha trasformato le mie parole in uno splendido videoclip musicale. Ringrazio inoltre Noemi Manzo per aver prestato la sua bellezza e aver recitato con me come co-protagonista nel video e Gianni Blob per aver effettuato il master del brano.