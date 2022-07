Giulia Milano, il Cuore Pop fa sognare un mondo di musica: il video

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Cuore pop é il mio singolo d’esordio, una sorta di lettera canzone in cui inizio a immaginare il dialogo con una persona che mi chiede di presentare me stessa e la mia musica. La composizione di questo pezzo porta anche la firma di Veronica Marchi, mia co-autrice e vocal coach con la quale da due anni a questa parte ho intrapreso un percorso di songwriting che ha portato alla realizzazione di quello che sarà il mio primo Ep di prossima pubblicazione per Maieutica Dischi (etichetta fondata dalla stessa Veronica) e al quale sto lavorando da circa due anni. Cuore pop nasce dalla mia esigenza di omaggiare il genere musicale che più di ogni altro ha contribuito, fin da piccola, nel far crescere in me la passione per la musica, il canto, la scrittura e la danza. Sentivo il bisogno di raccontarmi in maniera pop, anche per abbattere la paura del pregiudizio a cui tutt’oggi, spesso, è sottoposta la musica più leggera”.



Sono nata nel ’99 e mi sono innamorata della musica cult che ha segnato i primi anni 2000, guardando Mtv e i videoclip delle icone pop di quel periodo, come Gwen Stefani e Nelly Furtado per esempio, e mi è venuto spontaneo citare e omaggiare alcuni degli artisti che sono stati tra i miei idoli musicali indiscussi, primi fra tutti Michael Jackson, Britney Spears e Madonna. Cuore pop è un modo per descrivere anche me stessa, il mio carattere, il mio sentire che assomiglia a questo genere musicale perché, come il pop, è un cuore fatto di colori, sfaccettature, dove la sensibilità caratteriale e artistica vengono avvolte da una caratteristica fondamentale per il mio songwriting e la mia musica: la semplicità. Il 4/4, per esempio, da che ho iniziato le mie prime lezioni di musica, è diventato il mio tempo musicale preferito e coincidenza vuole che sia un tempo semplice in musica, lo stesso che è stato scelto per alcuni capolavori musicali mondiali e, a quanto pare, a oggi ancora quello più utilizzato.



Parlando un po’ del mio videoclip … Ho desiderato fortemente che fosse girato a Roma, nella mia citta’ e in particolar modo nel quartiere dove sono nata, cresciuta e in cui vivo ancora oggi: Rione Monti. Nel video mi racconto attraverso momenti di vita quotidiana, dentro e fuori le mura di casa (come nel gesto di indossare sempre le cuffiette quando sono in giro, non potrei stare senza), ripercorrendo alcune strade della mia infanzia e adolescenza, protagoniste di ricordi musicali per me importanti. Mi auguro che “Cuore pop” potrà essere visto come una sorta di specchio per tante mie coetanee e non, che come me ogni giorno portano avanti con sacrificio il desiderio di vivere di musica, anche se magari continuano a scontrarsi con la realtà e mentalità del “con la musica non ci mangi”, eppure, nonostante tutto, trovano in questo un motivo in piu’ per continuare, lavorando con dedizione e passione per realizzare il sogno di una vita”.