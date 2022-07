La scaletta del concerto di Mahmood a Taormina

Nuova data del Ghettolimpo Summer Tour 2022 di Mahmood che questa sera, lunedì 18 luglio, farà tappa a Taormina per un concerto ancora più magico alla luce del tramonto sul Teatro Antico. L’appuntamento è per le 21:30 con una ricca scaletta. Ecco le anticipazioni Condividi

Prosegue sulla cresta dell'onda il 2022 di Mahmood che dopo il successo della pubblicazione di Ghettolimpo, la vittoria a Sanremo con Blanco e la hit Brividi, nonché il sesto posto di Eurovision Song Contest, continua in questa nuova stagione estiva, con tutte le date del suo Ghettolimpo Summer Tour, dopo il grande apprezzamento da parte del pubblico italiano ed europeo che già durante la primavera, lo ha seguito in un ricco elenco di date indoor. Oggi, lunedì 18 luglio, Mahmood suonerà a Taormina, in quella suggestiva e magica arena che è il Teatro Antico. Lo show inizierà alle 21:30. Ecco nel frattempo alcune interessanti anticipazioni sulla sua scaletta.

Mahmood al Teatro Antico di Taormina, la scaletta dello show approfondimento I festival musicali dell'estate 2022. FOTO Dopo la breve anticipazione della scorsa primavera, quando Alessandro Mahmood ha girato Italia ed Europa, con le date del suo tour primaverile indoor, a cavallo della partecipazione in coppia con Blanco ad ESC 2022, prosegue ora il Ghettolimpo Tour che, vista la stagione, diventa Ghettolimpo Summer Tour, in un tutt’uno di musica ed energia dedicato alla presentazione dal vivo degli inediti del suo ultimo album Ghettolimpo, alla release ufficiale il 10 giugno 2021, ma mai esibito live a causa della pandemia. Grande attesa quindi per questa sera, lunedì 18 luglio, quando Mahmood suonerà al Teatro Antico di Taormina, in quella location che, fronte mare e illuminata dalle luci del tramonto, sarà ancora più magica. Ecco la possibile scaletta di brani che l’artista di Soldi e Rapide porterà sul palco siciliano: Dei Ghettolimpo Klan Baci dalla Tunisia Inuyasha Il Nilo Nel Naviglio Eternantena Dorado Remo Gioventù bruciata Icaro è libero Kobra Rubini Karma T’Amo Barrio Talata Rapide Brividi Soldi

Dove ascoltare Mahmood dopo lo spettacolo di Taormina approfondimento Nuova Kia Niro, parte il talent digital "Sounds Wonderful" con Mahmood Per tutti coloro che non fossero riusciti ad accaparrarsi in tempo un biglietto di ingresso per assistere allo show del Ghettolimpo Summer Tour di Mahmood in programma al Teatro Antico di Taormina, lunedì 18 luglio, ci sarà ancora la possibilità di incontrare l’artista milanese e icona del genere urban pop, in altre interessanti date in programma nelle località italiane. Ecco dove farà tappa il Ghettolimpo Summer Tour 2022 di Mahmood: 20 luglio 2022 – Roccella Jonica (RC), Roccella Summer Festival/Teatro al Castello

22 luglio 2022 – Matera, Cava Del Sole, concerto speciale con orchestra

23 luglio 2022 – Molfetta (BA), Luce Music Fest/Banchina S. Domenico

26 luglio 2022 – Torre del Lago (LU), Gran Teatro Puccini

29 luglio 2022 – Bellinzona (Svizzera), Castel On Air

3 settembre 2022 – Mantova, Palazzo Te

5 settembre 2022 – Vicenza, Piazza dei Signori.