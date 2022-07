I Rolling Stones cantano a Vienna con il coro giovanile ucraino

Continua il tour di Mick Jagger , Keith Richards e Ronnie Wood in giro per il mondo con alcuni dei loro brani più iconici. Pochi giorni fa i Rolling Stones hanno fatto tappa in Austria, più precisamente a Vienna. Il concerto non è stato soltanto un momento di musica, divertimento e spensieratezza, ma anche un’occasione per riflettere sulla situazione in Ucraina.

I Rolling Stones hanno ospitato sul palco il coro femminile VOGNYK e il coro maschile DZVINOCHOK, giunti appositamente da Kyiv ed esibitisi sulle note del brano You Can’t Always Get What You Want, contenuto all'interno dell’album Let It Bleed, distribuito nel 1969.