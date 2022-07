Les Plages Électroniques: top dj in Costa Azzurra dal 5 al 7 agosto

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Questa estate gli appuntamenti con protagonista la musica elettronica sono tornati ad avere un ruolo di rilievo nel calendario dei festival internazionali, spesso e volentieri in località poco distanti dall’Italia. Un esempio su tutti? Les Plages Électroniques, in programma a Cannes, nella vicina Costa Azzurra, in programma da venerdì 5 a domenica 7 agosto 2022. Les Plages si svolge in spiaggia, sul rooftop Solarium, sul terrazzo del Palais des Festivals, per tacere dei party in barca e di altre location che saranno rivelate soltanto all’ultimo momento.

La line up

La line up del festival francese propone tra gli altri David Guetta, Artbat, Birds of Mind, Charlotte de Witte, Martin Garrix, Paul Kalkbrenner, Bon Entendeur e Monolink, in modo da offrire al pubblico che alterni house, techno e sonorità più commerciali, senza per questo dimenticare hip hop e altri generi. Les Plages schiera quindi i due numeri uno delle chart di DJ Mag, la rivista specializzata alla quale spetta da sempre indicare quali siano i deejay più amati e più seguiti al mondo. Il francese David Guetta è il numero uno della Top 100 DJs Poll, la belga Charlotte de Witte la regina dell’Alternative Top 100: la de Witte è la numero uno in questa classifica da due anni consecutivi, un’ulteriore conferma del suo status di top dj, provato e comprovato negli anni dalla residenza con i suoi mixati ad Essential Selection, il programma di BBC Radio One che trasmette i migliori dj set del pianeta e delle release con la sua etichetta discografica KNTX. Le differenze tra le due chart? La prima classifica non fa distinzione tra i generi musicali, la seconda si concentra esclusivamente su house e techno: sembrano sfumature, ma per gli appassionati e gli addetti ai lavori si parla di differenze nette e inequivocabili. Proprio due sport diversi. Altro nome di spicco presente a Les Plages è quello del musicista tedesco Paul Kalkbrenner, ormai da anni fuoriclasse indiscusso della musica non soltanto elettronica, e che sarà in Italia sabato 13 agosto all’Unlocked Festival a Palermo, domenica 14 al Social Music City alla Rimini Beach Arena, lunedì 15 agosto al Galactica Festival a Gallipoli e domenica 11 settembre al Decibel Open Air a Firenze. Ad ottobre, per Kalkbrenner, sarà il momento del suo nuovo tour americano.