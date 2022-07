La scaletta del concerto di Fabri Fibra a Pordenone

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

Il tour di Fabri Fibra, che segue l’uscita del suo nuovo album Caos, fa tappa a Pordenone per la gioia dei suoi tanti fan del Friuli - Venezia Giulia. Dopo avere acceso le piazze di Arezzo, Legnano e Parma, il rapper si esibirà in una performance live al Parco San Valentino stasera, sabato 16 luglio, a partire dalle 21:30. Il disco Caos, che contiene il singolo di successo Propaganda, è già stato certificato Platino ed è il terzo migliore debutto a livello mondiale su Spotify. Per il concerto di Pordenone sono ancora disponibili alcuni biglietti Posto Unico (39,00 €) e Pit (46,00 €), acquistabili su Ticket One e presso la biglietteria in loco, che aprirà alle 18:30.