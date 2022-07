La scaletta del concerto di Carl Brave a Roma

Venerdì 15 luglio torna all’Ippodromo delle Capannelle l’evento musicale Rock in Roma, che vedrà esibirsi l’artista di casa Carl Brave: ecco la possibile scaletta Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Questa sera, venerdì 15 luglio, è in programma il Rock in Roma all’Ippodromo delle Capannelle, dove l’artista di casa Carl Brave si esibirà in concerto. Per il rapper e cantautore, nato a Roma, sarà senza dubbio una serata particolare perché esibirsi nella propria città è sempre un qualcosa di più emozionante rispetto agli show nelle altre città. Egli, però, non dovrebbe essere solo ma potrebbe essere accompagnato da una sua collega, anch’ella romana.

Carl Brave in concerto a Roma: la possibile scaletta approfondimento Noemi e Carl Brave duettano di nuovo insieme con Hula-Hoop Carl Brave è atteso questa sera all’Ippodromo delle Capannelle per l’evento musicale Rock in Roma, dove potrebbe essere accompagnato da Noemi. La cantante romana, infatti, ha partecipato a Hula Hoop, uno degli ultimi singoli di Carl Brave uscito il 24 giugno scorso ed è probabile che i due si esibiscano sulle note di questa canzone, così come su quelle di Makumba. In attesa di conferme ufficiali, questa è la probabile scaletta del concerto di Carl Brave a Roma di questa sera venerdì 15 luglio: Mosaici Makumba (con Noemi) Di Notte Shanghai Spigoli Bugie Malibù Chapeau Posso Caffellatte Hula Hoop (con Noemi) Il palco del Rock in Roma ha già visto protagonisti Achille Lauro e Gianluca Grignani, che hanno preceduto l’esibizione di Carl Brave. Ci sono ancora tagliandi disponibili per il concerto dell’artista, dunque chi volesse decidere all’ultimo momento di presenziare può farlo.

Non solo Roma, ecco gli altri posti dove si esibirà Carl Brave approfondimento Max Gazzé e Carl Brave in bilico pop ed elettronica in Cristo di Rio Per l’artista romano si prospetta un’estate ancora ricca d’impegni, dal momento che sono previsti altri otto concerti sino al 9 settembre. Andiamo a ricordarli: Mercoledì 20 luglio 2022 – Palazzina di Caccia di Stupinigi, Nichelino (TO)

Giovedì 21 luglio 2022 – Carroponte, Sesto San Giovanni (MI)

Venerdì 5 agosto 2022 – Piazza Aranci, Massa

Sabato 6 agosto 2022 – Arena della Marca c/o Ippodromo Sant’Artemio, Villorba (TV)

Giovedì 11 agosto 2022 – Parco Gondar, Gallipoli (LE)

Venerdì 26 agosto 2022 – Arena del Lago, Modena

Giovedì 8 settembre 2022 – Piccolo Parco Urbano, Bagheria (PA)

Venerdì 9 settembre 2022 – Villa Bellini, Catania Carl Brave, dunque, si esibirà in tutta Italia e non in una sola porzione, arrivando anche a sbarcare in Sicilia nelle ultime due date. Ricordiamo, inoltre, che l’artista romano non sarà sempre da solo. Infatti, per quanto concerne le esibizioni di Nichelino del 20 luglio e quella di Gallipoli dell’11 agosto, egli sarà accompagnato da Mara Sattei, anch’ella cantante romana.