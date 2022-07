Martina accende la Luna Piena per condividere la sua forza: il video

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Sono Martina Difonte in arte Martina e da quando sono bambina, sogno di fare la cantante. Mia mamma, mi racconta sempre che ho iniziato prima a cantare e poi a parlare! Il mio percorso musicale è iniziato con la lirica, ho continuato con il gospel e poi ancora con il musical (ho studiato anche danza e recitazione) ed oggi ho la possibilità di fare ciò che mi piace e non ciò che mi dicono di fare. Ho avuto molte esperienze, come partecipazioni in eventi nazionali ed internazionali e ho preso parte ad alcuni film del grande schermo: La grande guerra del Salento (di Marco Pollini ), Tommaso (di Abel Ferrara), D’Improvviso (di Marco Frosini), Via le mani dagli occhi (di Francesco Gitto) e Ad un passo dalla vita (di Gerard Gallo). Ho recitato anche in teatro al fianco di Gianfranco Jannuzzo, Paolo Conticini, Rocio Morales e Tosca D’Aquino. Nel 2012 ho vinto il Premio Mia Martini, un onore per me, durante una serata indimenticabile, e vinto anche Area Sanremo.



Luna Piena è uno dei brani che rispecchia di più la mia personalità. In passato ho pubblicato i singoli “Di te”, “Tu che ne sai” e “Giù da me”. A 26 anni ho una consapevolezza e maturità diversa e questo si evince dal testo del nuovo singolo che è un racconto quasi autobiografico. Sono una ragazza del sud andata via di casa molto presto, non è stato sempre facile, ma “non sono mica fragile, quando non so più come fare sono tranquilla se vedo il mare”; il mare per me sono gli occhi dei miei genitori a cui devo tutto perché se oggi sono una Donna felice e libera è solo merito loro. In “Luna Piena” mi mostro senza filtri tanto fragile ma a volte indistruttibile, la gente è stanca delle apparenze, di vedere un’immagine della perfezione che non esiste, abbiamo bisogno di verità, di concretezza. Ho dovuto abbattere tanti muri prima di poter arrivare a questo punto della mia carriera professionale. Apro così le danze alla mia nuova me, alla rinascita, perché tutti ci meritiamo un momento importante nella nostra vita… l’importante è avere il coraggio di fare le cose.



“Luna Piena” , come i miei due precedenti singoli è prodotto da Francesco Bellomo per la “Virginy l’isola trovata”. L’autore è Roberto Strano, mentre è realizzato artisticamente da CocoBeatz (già a lavoro per GionniScandal, Clementino, Don Sid). Il genere che propongo possiamo annoverarlo nel magico mondo della pop music ma spazia comunque tra musica urban, rock, gospel. La distribuzione digitale è curata dalla label FUMO che ha pubblicato artisti come TheRivati, Achex, LDA e Endly mentre il videoclip è del regista Antonio G. Risi e curato da IRed.