La scaletta del concerto dei Pinguini Tattici Nucleari a Cosenza

Prosegue il Dove Eravamo Rimasti Tour 2022 dei Pinguini Tattici Nucleari che per la loro stagione estiva spostano i numerosi appuntamenti italiani all'aperto, come ospiti di alcuni tra i più famosi festival della Penisola. Questa sera, giovedì 14 luglio, tocca a Cosenza, con la band bergamasca che suonerà alla Rendano Arena di Piazza XV Marzo. Appuntamento alle 21:00 con una ricca scaletta

Dove Eravamo Rimasti? Ci chiediamo parafrasando il nome del loro ormai celebre Dove Eravamo Rimasti Tour 2022. Al nuovo concerto dei Pinguini Tattici Nucleari che andrà in scena questa sera, giovedì 14 luglio a Cosenza dalla Rendano Arena di Piazza XV Marzo. La band di Bergamo capitanata da Riccardo Zanotti, assicura che la scaletta dello show sarà nuovamente molto ricca così come lo spettacolo stesso che non mancherà di sorprese e momenti indimenticabili. E ci crediamo, visto il successo delle precedenti date già andate in scena per l'emozionante tour primaverile ed estivo indoor.

I Pinguini Tattici Nucleari arrivano a Cosenza, la scaletta del loro concerto approfondimento Pinguini Tattici Nucleari, arriva la loro playlist estiva su Apple Dopo aver attraversato da Nord a Sud tutta la penisola italiana con le date indoor del Dove Eravamo Rimasti Tour 2022, i Pinguini Tattici Nucleari proseguono con il loro calendario di show estivi che dopo Parma CittàdellaMusica e il Collisioni Festival di Alba, questa sera, giovedì 14 luglio, farà tappa a Cosenza alla Rendano Arena di Piazza XV Marzo. Lo show con Riccardo Zanotti, Nicola Buttafuoco, Lorenzo Pasini, Simone Pagani, Matteo Locati ed Elio Biffi inizierà alle ore 21:00 davanti a una platea così ampia da aver registrato in poco tempo il tutto esaurito lasciando così poche speranze ai non possessori di un biglietto di poter partecipare. In compenso, per i fortunati che assisteranno all’evento, la band di Bergamo assicura una scaletta davvero molto ricca, che spazierà dal successo di Giovani Wannabe a quello di Pastello Bianco, Ridere e Ringo Starr, senza dimenticare vere e proprie “chicche” apprezzate dagli ascoltatori di più lunga data. Ecco la possibile scaletta del concerto dei Pinguini Tattici Nucleari a Cosenza: Ridere Nonono Antartide Giovani Wannabe Bergamo Ringo Starr Cancelleria Freddie Scatole La storia infinita Bagatelle Verdura Sciare La banalità del mare Sashimi Scooby Doo Giulia Ferma a guardare (Ernia cover) Me Want Marò Back Irene Lake Washington Boulevard Tetris Pastello bianco

Dove Eravamo Rimasti Tour 2022, tutti i concerti in programma con i Pinguini Tattici Nucleari approfondimento Canzoni estate 2022: le hit che si candidano al titolo di tormentone Dopo l’esibizione in calendario alla Rendano Arena di Piazza XV Marzo a Cosenza, non è ancora tempo di riposo per i Pinguini Tattici Nucleari che proseguiranno il loro tour estivo nelle seguenti date: Sabato 16 luglio - Wave Summer Music / Villa Bellini - Catania SOLD OUT

Venerdì 22 luglio - Bergamo Summer Music / Arena Estiva Fiera - Bergamo SOLD OUT

Domenica 24 luglio - NoSound Fest / Parco della Pace – Servigliano

Martedì 26 luglio - Balena Festival / Arena del Mare - Genova SOLD OUT

Venerdì 29 luglio - Shock Wave Festival / Lungomare Tosti / Francavilla al Mare

Domenica 31 luglio - Sonic Park Matera / Cava del Sole – Matera

Lunedì 1 agosto - Parco Gondar – Gallipoli

Lunedì 8 agosto - Arena di Verona - SOLD OUT

Giovedì 11 agosto - Arena dei Pini - Baiai Domizia (CE)

Sabato 13 agosto - Arena della Regina – Cattolica

Lunedì 15 agosto - Red Valley Festival - Olbia