La scaletta del concerto di Irama a Codroipo

Emozioni e parole al concerto di Irama di Codroipo il 12 luglio: la scaletta completa

Nuovo tour estivo per Irama, che da luglio a settembre girerà tutta l'Italia. Anche l'ex concorrente di Amici è tornato sul palco dopo lo stop di due anni imposto dal coronavirus e, dopo la positiva esperienza all'ultimo festival di Sanremo, ha voluto regalare ai suoi fan un lungo tour estivo con 17 date dopo un breve anticipo primaverile nei palazzetti. Sono oltre due le ore di musica che il giovane cantautore regala in ogni tappa alle migliaia di persone che lo acclamano da sotto il palco e che, inevitabilmente, invocano spesso il bis. Non sarà diverso al concerto di Irama a Codroipo il 12 luglio presso Villa Manin.

La scaletta del concerto di Irama approfondimento Irama, il videoclip ufficiale del tormentone PamPamPamPamPamPamPamPam La scaletta di Irama per i suoi concerti estivi è piuttosto lunga. Il cantautore di Ferrara ha voluto offrire uno spettacolo emozionante e travolgente al suo pubblico, spaziando tra le principali canzoni del suo ormai ampio repertorio. C’è anche Ovunque sarai, il brano che ha presentato a febbraio a Sanremo. Irama ha scelto di affidare lo start a Sogno fragile, intro del suo ultimo album, in coppia con Dj Mace. Ecco la scaletta di Irama a Codroipo: Sogno fragile Mediterranea 5 gocce Como te llamas Goodbye Una cosa sola Luna piena Colpiscimi Non mollo mai Eh mama eh Una lacrima Giovani Bella e rovinata Crepe Un giorno in più Bazooka Dedicato a te Yo quiero amarte E’ la luna Moncherie Nera La ragazza con il cuore di latta Milano Arrogante Ovunque sarai Baby – Capitolo XI La genesi del tuo colore Questa è la scaletta conosciuta per i concerti primaverili, perché nella versione estiva del tour, Irama ha inserito anche il suo ultimo singolo Pampampampampampampampam, candidato a diventare uno dei tormentoni estivi di questa stagione per il suo ritmo incalzante e fresco. Anche a Codroipo, come già nelle tappe precedenti, sono attese migliaia di persone per una data particolarmente importante nel tour estivo del cantante.

I miti musicali di Irama. De Andrè e Guccini approfondimento Concerti e festival di luglio 2022 Nonostante la giovane età, Irama aveva già all’attivo numerosi successi e concerti prima che il Covid fermasse tutto. La sensibilità riversata sui suoi testi l’ha reso immediatamente molto amato da giovani e meno giovani, così come la musica ricercata delle sue canzoni. Intervistato da Udine Today prima del concerto di Codroipo, Irama ha dichiarato: “Le mie icone da sempre sono Fabrizio De Andrè e Francesco Guccini: li ho sempre ascoltati. Per me sono un mix di ricordi di infanzia ed emozioni ogni volta che li ascolto. Avevano un potere incredibile nella loro dialettica, qualcosa di magico che non si può spiegare”.