La scaletta del concerto di Fabri Fibra a Parma

Nuovo appuntamento con Fabri Fibra che questa sera, martedì 12 luglio, suonerà live da Parma, come ospite della kermesse estiva Parma Cittàdellamusica. Un’occasione unica per scoprire per la prima volta da vivo i brani di Caos, ma anche assaporare vecchi cult del suo repertorio. L’inizio del concerto è per le ore 21:00. Ecco la possibile scaletta

Mentre va forte in radio con il suo featuring in Contrabbando, il nuovo singolo di Tropico, con anche la voce di Cesare Cremonini, Fabri Fibra si prepara ad un nuovo appuntamento per il suo Caos Live Festival 2022 , il tour iniziato lo scorso 6 luglio a Lugano e che questa sera, martedì 12 luglio , farà tappa al Parco Ducale di Parma in occasione della kermesse estiva cittadina Parma Cittàdellamusica . La scaletta della serata? C’è molta curiosità a riguardo, ma di per certo conterrà molti inediti del nuovo disco Caos, uscito lo scorso 18 marzo, insieme ad amati brani di repertorio, per un vero e proprio viaggio tra le rime e l’inconfondibile flow di uno dei capostipiti del genere rap in Italia.

Fabri Fibra in concerto a Parma, la scaletta

Stando alle indiscrezioni, la scaletta del concerto che questa sera, martedì 12 luglio, Fabri Fibra terrà a Parma per Parma Cittàdellamusica, non si discosterà di molto dagli spettacoli già andati in scena per il Caos Live Tour 2022 a Lugano (06/07), Arezzo (09/07) e Legnano (10/07), con il rapper di Senigallia che regalerà al pubblico presente sotto palco un vero e proprio viaggio tra presente e passato della sua discografia. Ci saranno infatti gli inediti di Caos (2022), per la prima volta presentati live, così come i pezzi più famosi del suo repertorio. La possibile scalette del concerto di Fabri Fibra a Parma, martedì 12 luglio:

Intro Stavo pensando a te Pamplona Luna piena Non crollo Non fare la pu**ana Caos Applausi per Fibra Rap in vena Propaganda Stelle Demo nello stereo Brutto figlio di Goodfellas Dalla A alla Z Tranne te Fotografia Panico Fenomeno Cronico La pula bussò Rap in guerra Verso altri lidi Yoshi Contrabbando

Resta anche parecchia curiosità sugli ospiti che potrebbero accompagnare Fabri Fibra sul palco per alcune performance. Ne è un esempio Maurizio Carucci, frontman degli Ex Otago, con cui Fabrizio Tarducci (vero nome di Fabri Fibra) ha duettato in Stelle, ma anche il possibile arrivo di Tropico o addirittura Cesare Cremonini con i quali il rapper marchigiano ha dato vita alla nuova hit estiva Contrabbando, uscita lo scorso venerdì 8 luglio.