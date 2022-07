La scaletta del concerto di Mahmood a Pordenone

Mahmood a Pordenone, la scaletta

Grande attesa per il concerto di Mahmood questa sera a Pordenone, per una nuova tappa del suo Ghettolimpo Summer Tour. I biglietti per l’evento, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Comune di Pordenone, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismo FVG, sono ancora in vendita sul circuito Ticketone ma saranno disponibili anche in biglietteria dalle 18.30. Le porte del concerto apriranno alle 19.30, mentre l'inizio dello show è previsto per le 21.30. L’ingresso al parco di San Valentino sarà da Via Interna, accanto al civico numero 2. I parcheggi consigliati sono Park Vallona, Park Corte del Bosco, Park Oberdan, aperti per 24 ore. Ecco tutti i possibili brani in scaletta, tra vecchi e nuovi successi di repertorio, con focus soprattutto sulle canzoni del disco Ghettolimpo e sulla sanremese Brividi, per la quale ci sarà il giusto spazio durante lo show. Possibili anche dei “fuori scaletta”: a Brescia, infatti, il cantautore ha accettato la richiesta di un fan e ha eseguito Mai figlio unico a cappella.