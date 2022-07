Diego Se77e ci porta a Montreaux dove la follia è una virtù: il video

Ciao sono Diego Se77e. Canto cose che scrivo e cose che vivo, odio i rimpianti e amo le persone, soprattutto quelle che ridono. Riconosco la follia come virtù, mi piace portare i pantaloni a zampa e fumare sigarette bianche. Il mio ultimo singolo è Montreux: è una canzone a cui tengo in modo particolare perché mi rispecchia molto. É una canzone che nasce dal nulla, quando rimani da solo in saletta e ti lasci travolgere dal flusso dei tuoi pensieri. Ti perdi a guardare fuori dalla finestra, lasci sfogare la tua fantasia, prendi in mano una penna e così, senza neanche farci caso, è nato il testo. Idealizzando una fuga romantica dalla vita di tutti i giorni, perché siamo sempre troppo giovani per lasciarci schiacciare dalla quotidianità e perché l'amore ha bisogno di essere sprigionato. Per questo la struttura del brano ricorda le montagne russe, che si muovono e oscillano, senza apparente motivo, in alto e in basso, nello spazio delle emozioni, libere e sinuose, accelerando e rallentando, salendo e cadendo in picchiata, con parti un po’ più strong, incattivite dai chitarroni, e parti più dolci.



L'idea del video è quella di riprendere in maniera velata una serie TV iconica dei primi anni del 2000: How I Met Your Mother. È stato un consiglio del mio manager, Yaari, che oltre ad essere grandissimo appassionato della serie, ha pensato che in un mondo che va sempre più veloce, questo potesse essere un modo per riportare la gente a voler rallentare un attimo e godersi un piccolo ricordo come quello di quando tornavi da scuola, accendevi la tv e vedevi un episodio di questa serie TV, magari proprio quello dove Ted e Stella passeggiano lungo una via per un appuntamento di 2 minuti, dimostrando che l'amore va lasciato libero di esprimersi e che quello che ad alcuni sembra FOLLIA a volte è solo essere spontanei e felici. Per questo motivo questa scena si cuce addosso al brano come un perfetto abito di sartoria di Barney Stinson (per chi non lo sapesse, uno dei personaggi di How I Met Your Mother), e per di più potrebbe essere una proposta interessante per rendere in maniera più moderna l'arte del videoclip senza cadere nel banale. Il cast è esattamente come lo volevo: miei amici, che ringrazio tanto, poiché si sono fatti trovare pronti e senza paura davanti all'obiettivo dandomi il loro sostegno in questo ulteriore step della mia carriera e della mia vita. Hanno partecipato al video Oba (la ragazza), Matteo Colombo (autista), Aron Tunesi (cameriere) e Riccardo Ciccarelli (venditore di palloncini). Elia Ceribelli alle riprese, mentre Luca Romano si è occupato della regia e del montaggio. Il video è stato girato tra il Pan Caffè Big One di Arluno e la cucina di TuttiGiùInSoffitta di Sabrina Di Fonte, entrambi posti a me cari. Ho lavorato con persone che mi sono affianco tutti i giorni e questo ha reso tutto molto naturale e divertente, non potevo chiedere un team migliore.