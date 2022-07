Richard Galliano con Hermeto Pascoal & Grupo debuttano in concerto

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

Un incontro senza precedenti di due colossi della musica improvvisata. Due personalità forti e contrastanti, una band costituita dalla giovane scena musicale brasiliana e da musicisti storici che suonano con Hermeto dagli anni '70. Ecco gli ingredienti del concerto di Richard Galliano con Hermeto Pascoal & Grupo, in prima assoluta, lunedì 11 luglio alle 21.30 a Carpi (MO), per CarpInJazz, la rassegna organizzata dal Teatro Comunale di Carpi con la direzione artistica di Carlo Guaitoli, giunta alla terza edizione. “Personalmente la musica è la migliore medicina - è il commento di Galliano - Non appena prendo il mio strumento, tutte le mie preoccupazioni, tutti i miei disturbi scompaiono”.

PASSION GALLIANO - RICHARD GALLIANO SOLO fisarmonica, melowtone HERMETO PASCOAL & GRUPO HERMETO PASCOAL tastiere, fisarmonica, teiera, flauto basso, il suo scheletro, bicchiere d’acqua...

ITIBERÊ ZWARG basso elettrico, perc.

ANDRÉ MARQUES piano, flauto, perc. JOTA P. sax e flauti

FÁBIO PASCOAL perc. e direzione musicale AJURINÃ ZWARG batteria e perc.



La rassegna CarpInJazz prosegue il 20 luglio con STEFANO DI BATTISTA Quartet con un omaggio a Ennio Morricone eterminerà il 29 luglio con il concerto di TOQUINHO che, insieme a Camilla Faustino, celebrerà 50 anni di successi con un omaggio alla musica brasiliana e agli amici di sempre: Tom Jobim, Vinicio de Moraes, Baden Powell, Carlos Lyra, Chico Buarque, Menescal.



Biglietti: 10 €. Prevendite: circuito Vivaticket e presso biglietteria InCarpi. Infoline: Teatro Comunale di Carpi www.teatrocomunale.carpidiem.it - Tel. 059.649227 / 9226 / 9022