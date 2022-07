Sky Arte porta il suo 33 Giri - Italian Masters al Musart Firenze

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



33 Giri - Italian Masters è la serie di documentari di Sky Arte che da anni delizia gli appassionati di musica, e che da mercoledì 20 a domenica 24 luglio sbarca al Cinema La Compagnia di Firenze (via Cavour 50r), nell’ambito del Musart Festival, due settimane di concerti, mostre, proiezioni e itinerari d’arte a Firenze. La rassegna è realizzata grazie alla disponibilità e alla collaborazione di Sky Arte. Scritta da Edoardo Rossi con la guida dello storico discografico Stefano Senardi, ideatore e curatore della serie e direttore artistico del Festival Musart, la serie propone storie, aneddoti e curiosità di alcuni tra i dischi più importanti della musica italiana, raccontati da chi ha contribuito a scrivere quelle pagine di musica.



Ogni serata avrà un tema e proporrà quattro documentari, spaziando da Dalla a Gaber, da De André a Fossati, da Mina agli Area. Inizio ore 20:15, ingresso libero con prenotazione obbligatoria sul sito https://bit.ly/33GIMasters. A introdurre le proiezioni saranno cinque giornalisti musicali. Conduttore radiofonico, docente e consulente discografico, Giancarlo Passarella sarà ospite dell’appuntamento inaugurale di mercoledì 20 luglio intitolato “Lucio Dalla e altri angeli”: sarà l’occasione per addentrarci in due album iconici del cantautore bolognese, l’eponimo “Lucio Dalla” e “Com’è profondo il mare”, oltre a “Mio fratello è figlio unico” di Rino Gaetano e “Nero a metà” di Pino Daniele. “Mina, Battisti e amici” è la serata di giovedì 21 luglio, sempre dalle ore 20,15 al Cinema La Compagnia, condotta dalla speaker di Radio Toscana Veronica Bellandi Bulgari: oltre a “Plurale” della tigre di Cremona, vedremo i documentari dedicati a “Far finta di essere sani” di Giorgio Gaber, “Il mio canto libero” di Lucio Battisti e “Lindbergh” di Ivano Fossati. “De André, ostinato e contrario” è il titolo dell’appuntamento di venerdì 22 luglio, condotto da Fulvio Paloscia di Repubblica: si parte con “Le nuvole” e “Creuza de ma” dell’indimenticato Faber, seguiti da “Tabula Rasa Elettrificata” dei CSI e “Arbeit Macht Frei” degli Area. E ancora, sabato 23 luglio 2022, il giornalista e conduttore radiofonico Leonardo Canestrelli presenterà la serata “Gianna, Vasco e Liga: Rock Italia”: sotto la lente finiranno gli album “Latin Lover” di Gianna Nannini, “Su e giù da un palco” di Ligabue, “...Ma cosa vuoi che sia una canzone...” di Vasco Rossi e “Oro incenso & birra” di Zucchero. La serata di chiusura di domenica 24 luglio è nel segno di Franco Battiato - a cui Stefano Senardi, insieme a Francesco Messina, ha dedicato il recente libro “L’alba dentro l’imbrunire”. Vedremo la genesi di due capolavori, “La voce del padrone” e “L'imboscata”, oltre a “Il sole nella pioggia” di Alice e “Salvadanaio” del Banco del Mutuo Soccorso. L’introduzione sarà affidata a Benedetto Ferrara, giornalista, autore e dj.