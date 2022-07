La scaletta del concerto di Achille Lauro a Bologna

Il suo è un nome che non può di certo mancare tra quello dei cantanti e musicisti protagonisti di questa magica estate italiana, segnata dal ritorno alla musica e ai grandi eventi dopo la pandemia. Dopo lo strepitoso inizio della scorsa domenica 3 luglio allo Stupinigi Sonic Park di Nichelino (TO), Achille Lauro proseguirà questa sera, mercoledì 6 luglio , con il concerto in programma al Sequoie Music Park presso il Parco delle Caserme Rosse di Bologna . Ancora una volta, il cantante e performer romano, sarà accompagnato in una nuova tappa del suo Achille Idol Superstar Tour dalla magia e dal sound dell’Electric Orchestra, con oltre 52 elementi che insieme alla sua personale band daranno vita ad uno show indimenticabile e tutto nuovo.

La possibile scaletta del concerto di Achille Lauro a Bologna

Sulla scia di quanto già andato in scena per i concerti di Nichelino (03/07) e Milano (05/07), Achille Lauro si esibirà questa sera, mercoledì 6 luglio, al Parco delle Caserme Rosse di Bologna per la rassegna estiva Sequoie Music Park in una scaletta davvero molto ricca di brani e colpi di scena che non macherà di ripercorrere i migliori successi di repertorio dell’artista in questi suoi ultimi anni fortemente segnati dalla celebrità raggiunta con l’esordio e partecipazione a diverse edizioni del Festival di Sanremo. Accompagnato dalla musica della sua band e per l’occasione dalla Electric Orchestra di 52 elementi, Achille Lauro presenterà al pubblico dal vivo soprattutto i brani del suo ultimo disco LAURO – Achille Idol Superstar, alla release lo scorso 11 febbraio e dal quale prende il nome lo stesso tour dell’artista. Ecco la possibile scaletta di brani che Achille Lauro eseguirà questa sera, mercoledì 6 luglio, durante il suo concerto in programma a Bologna: