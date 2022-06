Tornano i live sui palchi di Piazza della Loggia e Campo Marte che a luglio e a settembre ospiteranno alcuni dei più apprezzati artisti della scena musicale nazionale. Tra nomi storici, come Venditti e De Gregori, e beniamini dei giovanissimi, come Mahmood e Marracash, sono davvero tanti gli appuntamenti da non perdere